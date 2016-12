Linda Knöpfle startet Ausbildung bei ORANGE PRODUCTION DG

Linda Knöpfle (22) hat am 1. November 2016 eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau bei ORANGE PRODUCTION DG begonnen.

(firmenpresse) - Aus ihrem Studium für internationales Wirtschaftsingenieurwesen bringt sie bereits CAD-Kenntnisse und technisches Know-how mit. Weiterhin konnte Linda Knöpfle bei einem langjährigen Nebenjob in der Großhandelsbranche Erfahrungen im Messebereich sowie in der Büroorganisation sammeln. Da schon lange ein Interesse am Berufsbild der Veranstaltungskauffrau bestand, absolvierte sie während ihres Studiums vier Praktika bei ORANGE PRODUCTION DG und entwickelte ihre Leidenschaft für den Veranstaltungsbereich. Insbesondere gefällt ihr die Kombination aus Theorie und Praxis, die bei der Production Company in Blumberg zum Daily Business gehört.



Dirk Gosse von ORANGE PRODUCTION DG bekam während der Praktika sowohl im Büro als auch auf Veranstaltungen einen sehr positiven Eindruck von Linda Knöpfle, so dass jetzt der Grundstein für die weitere Karriere im Event-Business gelegt wird. Linda Knöpfle: „Ich freue mich schon auf die ersten Projekte, für die ich Verantwortung übernehmen kann“.











ORANGE PRODUCTION DG

Als Production Company hat sich ORANGE PRODUCTION DG als Partner für alle technischen und logistischen Aufgaben bei der Projektplanung, Produktion und Umsetzung von Veranstaltungen und Präsentationen positioniert. Zum Leistungsumfang zählen Beratung, Planung und Ausführung. In Zusammenarbeit mit seinen Netzwerkpartnern agiert das Unternehmen materialunabhängig als Gesamtdienstleister, wobei alle wichtigen Positionen mit eigenem Personal besetzt werden.



ORANGE PRODUCTION DG

