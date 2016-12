Führender Shop für internationale Fanartikel und Wiederverkäufer von offiziellen Schuhen von Manchester United nutzt Empfehlungsplattform von RewardStream



(firmenpresse) - Führender Shop für internationale Fanartikel und Wiederverkäufer von offiziellen Schuhen von Manchester United nutzt Empfehlungsplattform von RewardStream



Vancouver (British Columbia), 15. Dezember 2016. RewardStream Solutions Inc. (TSX-V: REW; Frankfurt: JL4L - WKN: A2APX1) (RewardStream oder das Unternehmen), ein Anbieter von Empfehlungs-Softwares für Telekommunikationsdienstleister, Finanzinstitute und E-Commerce-Unternehmen mit Sitz in Vancouver (British Columbia), meldete heute, dass sich MegaFanStore bei seinem Online-Geschäft für die Empfehlungs-Marketing-Plattform RewardStream SparkTM entschieden hat. MegaFanStore bietet einen weltweiten Versand von Fan- und Werbeartikeln von Fußballvereinen. MegaFanStore ist auch ein Partner der offiziellen Lifestyle-Marke von Manchester United und ein Wiederverkäufer einer der ersten Luxus-Designer-Schuhmarken des englischen Rekordmeisters.



Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit MegaFanStore, zumal sie ihre globale E-Commerce-Präsenz erweitern, sagte Rob Goehring, Chief Executive Officer von RewardStream. Sportmarken haben unglaublich loyale und aktive Fans und Manchester United ist angesichts einer Online-Community mit über 659 Millionen Fans in den sozialen Medien ideal für ein leistungsstarkes Empfehlungsprogramm. Das Team von MegaFanStore baut eine führende Marktposition bei Fanartikeln auf, um von ihrem einzigartigen Geschäftskonzept und ihrem Know-how beim Marketing in sozialen Medien zu profitieren. Außerdem verleihen seine starken Partnerschaften mit einem neuen Fußball- und Lifestyle-Magazin und der Soccer United Credit Card von MasterCard ihrem Online-Geschäft eine zusätzliche Reichweite. Der gesamte Merchandising-Markt für Sportvereine ist in Europa ein boomender Markt und die Umsätze aus Werbeartikeln von Fußballvereinen explodieren regelrecht. Wir freuen uns auf eine langfristige Partnerschaft, die ihren Kunden und anderen Geschäftsbereichen die Vorteile unserer Empfehlungsplattform beschert.





MegaFanStore ist ein Online-E-Commerce-Unternehmen, das Sportfans aus allen Teilen der Welt modebezogene Fanartikel wie Markenschuhe und andere Accessoires zugänglich macht. Seine Vision besteht darin, die weltweit führende Plattform für Fanartikel zu sein - nicht nur für Fußballklubs, sondern auch für andere Sportvereine, Schauspieler, Künstler und Organisationen mit Werbeartikeln und einer großen Fangemeinde. Die Strategie von MegaFanStore basiert auf seinem einzigartigen Know-how bei Marken in sozialen Medien und das Unternehmen arbeitet mit Fangruppen aus allen Teilen der Welt zusammen, um die in ihrem Online-Geschäft (megafanstore.com) verfügbaren Produkte zu vermarkten.



Unsere Kunden sind große Sportfans und teilen mit ihren Freunden und ihrer Familie in den sozialen Medien regelmäßig ihre Erfahrung mit ihren Lieblingsmannschaften, sagte Andreas Schmidt, CEO von MegaFanStore. Die Empfehlungs-Marketing-Plattform von RewardStream macht es für unsere Kunden schnell, einfach und lohnenswert, die Produkte, die sie lieben, zu teilen. Fußballfans sind die loyalsten Fans der Welt. Große Fußballstars verfügen über Fangemeinden, die bis zu zehn Mal größer sind als in anderen Sportarten, und wir sind stolz, unseren Kunden eine einfachere Möglichkeit zu bieten, ihre Interessen zu teilen. Die Stärke der Plattform von RewardStream ist genau das, was wir benötigen, um unser Geschäft zu kommerzialisieren und zu erweitern.



Die Kunden von MegaFanStore werden in der Lage sein, Empfehlungen mittels E-Mail, Textnachrichten und ihrer bevorzugter sozialer Medien zu tätigen, um Markensportartikel mit ihren Freunden und ihrer Familie zu teilen und dafür Belohnungen für sich und ihre Freunde zu erhalten. RewardStream vereinfacht die Konversation, verfolgt den Fortschritt zur Freigabe von Boni und liefert die Belohnung direkt an den Kunden, indem es ihn in die E-Commerce-Plattform von MegaFanStore integriert. Das Empfehlungsprogramm wird allen MegaFanStore-Kunden ab Anfang 2017 zur Verfügung stehen.





Über MegaFanStore

MegaFanStore betreibt die Online-Plattform www.megafanstore.com und ist auf den Vertrieb von Fanartikeln deutscher und internationaler Vereine, Musikstars, Künstler, Spitzensportler und Deutschland-Fanartikeln fokussiert. Abgesehen von Marketing und Werbung in herkömmlichem Sinn, verfolgt MegaFanStore auch die Philosophie und Strategie, Follower und potenzielle neue Kunden über die sozialen Medien zu gewinnen.



Erfahren Sie mehr unter:



www.megafanstore.com

www.instagram.com/megafanstore.official/

www.facebook.com/megafanstore/?fref=ts

www.twitter.com/MegaFanStore



Über RewardStream Solutions Inc.RewardStream ist auf die Umsetzung automatisierter Empfehlungsmarketingprogramme spezialisiert, mit denen Markenunternehmen bei der Akquise, Einbindung und Bindung ihrer wichtigsten Interessenten - der Kunden - unterstützt werden. Mit einem innovativen Mix aus Marketing-Know-how und geschützten Technologien verwandelt RewardStream eine bestehende Kundenbasis in ein starkes neues Vertriebstool für all unsere Kunden. RewardStream bietet eine skalierbare Technologieplattform in Echtzeit, die dem Beziehungsprogramm unserer Kunden als Grundlage dient. Die Plattform bietet Kundenakquisitionsprogramme, mit denen zu geringen Kosten bei gleichzeitig hoher Erfassungsrate neue, treue Kunden gewonnen werden. Mit unseren preisgekrönten Marketinglösungen konnten wir bereits in 39 Ländern Markenunternehmen wie Boost Mobile, Virgin Mobile, Envision Financial, Koodo Mobile und viele andere bei ihren Kundenbindungs- und Empfehlungsmarketingprogrammen unterstützen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.rewardstream.com.



Nähere Informationen erhalten Sie über:



RewardStream Solutions, Inc.

Rana Vig, Vice Chairman

Rana.vig(at)rewardstream.com(604) 282-7572



Rob Goehring, CEO

Rob.goehring(at)rewardstream.com

(877) 692-0040



Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren behaftet sind, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren - wie z.B. die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und die Ergebnisse von Finanzierungstransaktionen - die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind in den Unterlagen des Unternehmens angeführt, die in regelmäßigen Abständen bei SEDAR eingereicht werden (siehe www.sedar.com). Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt wurden. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.



Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!





Dies ist eine Pressemitteilung von

RewardStream Solutions Inc.

Datum: 15.12.2016 - 10:40







Datum: 15.12.2016 - 10:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1436670

Anzahl Zeichen: 8642

Kontakt-Informationen:

Firma: RewardStream Solutions Inc.

Stadt: Wien





Diese Pressemitteilung wurde bisher 60 mal aufgerufen.



