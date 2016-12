DIFI - Deutscher Immobilienfinanzierungsindex von JLL und ZEW mit niedrigstem Stand seit vier Jahren

(ots) - Der Deutsche Immobilienfinanzierungsindex (DIFI)

von JLL und dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)

sinkt im vierten Quartal 2016 um 2,3 auf 4,4 Punkte. Dies ist der

dritte Rückgang in Folge, gleichbedeutend dem niedrigsten Stand seit

vier Jahren. Der Abwärtstrend seit Anfang 2015 mit einem moderaten

Zwischenhoch zum Jahreswechsel 2015/2016 hält an. Das

Finanzierungsklima für gewerbliche Immobilien bewegt sich damit

insgesamt zwar immer noch im positiven Bereich, die Pessimisten

stehen aber mittlerweile kurz davor, bei der Beurteilung des

Finanzierungsklimas die Optimisten erstmals seit Ende 2012 wieder zu

dominieren.



Der Rückgang des DIFI beruht auf pessimistischeren Erwartungen

bezüglich des Finanzierungsumfelds in den kommenden sechs Monaten:

Der Saldo aus optimistischen und pessimistischen Einschätzungen sinkt

gemittelt über alle Nutzungsarten um 5,7 auf minus 7,7 Punkte. Trotz

dieses Rückgangs gehen drei Viertel und damit die große Mehrheit der

Umfrageteilnehmer von unveränderten Finanzierungsbedingungen im

kommenden Halbjahr aus. Bei der Frage der Entwicklung der

Finanzierungslage in den vergangenen sechs Monaten legte der Saldo

aus positiven und negativen Antworten hingegen leicht zu: um 1,1 auf

16,4 Punkte.



Die Regulierung beschäftigt die Immobilienfinanzierer weiterhin.

Zwar soll bei der Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie unter

Federführung der Bundesministerien für Finanzen und Justiz

nachgebessert werden und der angedachte Aufbau eines

Einzelkreditregisters nicht vollzogen werden. Allerdings sorgen Pläne

des Bundesfinanzministeriums für Unsicherheit: sofern die BaFin

Anzeichen für eine Überhitzung des Marktes sehe, solle sie die

Möglichkeit erhalten, zukünftig die Vergabe von gewerblichen

Wohnimmobilienkrediten einzuschränken.



Finanzierungserwartungen bei Büro und Einzelhandel gesunken





Der Rückgang der Finanzierungserwartungen im DIFI ist vorwiegend

auf spürbare Verluste bei den Nutzungsarten Büro und Einzelhandel

zurückzuführen. Die entsprechenden Salden sinken um 13,2 bzw. 10,0

Punkte und liegen nun bei minus 13,1 bzw. minus 15,6 Punkten. Bei der

Einschätzung der Finanzierungslage der vergangenen sechs Monate

verliert das Bürosegment nur marginal, der Saldo für den Einzelhandel

liegt 4,9 Punkte unter dem dritten Quartal 2016. Diese Entwicklung

basiert auf der schwindenden Dynamik bei Einzelhandelsimmobilien. In

den ersten drei Quartalen 2016 wurde in diesem Segment 40 % weniger

Investmentumsatz erzielt als im Vorjahreszeitraum. Zugewinne für

Logistik und Wohnen von 3,6 bzw. 6,0 Punkten führen insgesamt zu

einer leichten Verbesserung des aggregierten Saldos für die

Finanzierungslage.



Einschätzung der Refinanzierungsmärkte: Größte Verluste bei

Immobilienaktien



Ein sehr heterogenes Bild ergibt sich bei der Bewertung der

Refinanzierungsmärkte. Während Pfandbriefe in der Situations- und

Erwartungseinschätzung leicht verlieren, legen unbesicherte

Schuldverschreibungen jeweils in ähnlicher Größenordnung zu. Trotz

dieser Entwicklung bei Schuldverschreibungen erwarten die Experten

weiterhin steigende Spreads gegenüber öffentlichen deutschen

Anleihen. Für Hypothekenpfandbriefe gehen sie im Zuge des

EZB-Ankaufprogramms per Saldo dagegen von weiter sinkenden Spreads

aus. Offenbar hatten die Marktteilnehmer zum Umfragezeitpunkt bereits

überwiegend mit einer Verlängerung des Programms gerechnet, die dann

im Dezember durch die EZB bis Ende 2017 verkündet wurde. Für Einlagen

wird die Zukunft positiver, die aktuelle Lage dagegen negativer

eingeschätzt als im vorigen Quartal.



Die größten Verluste bei den Refinanzierungsinstrumenten

verzeichnen Immobilienaktien. Der Saldo der Lageeinschätzung sinkt um

4,8 auf 8,1 Punkte, bei der Erwartungseinschätzung rutscht er gar um

21,3 auf minus 14,7 Punkte ab. Pessimistischer waren die Aussichten

zuletzt zum Jahresanfang im Kontext der damaligen

Aktienmarktturbulenzen.







