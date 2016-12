Weihnachtliche Bewegungsarmut: Deutsche Arbeitnehmer sind im Alltag zu träge (FOTO)

(ots) -

Sodexo, Europas führender Anbieter für betriebliche

Sozialleistungen und Incentives, fragte 1.000 deutsche Arbeitnehmer

nach ihrer Fitness und ihrem Verhalten im Alltag. Die

Sodexo-Umfrageergebnisse zeigen, dass fast ein Viertel der

Arbeitnehmer (23 Prozent) durchschnittlich elf Tage bis hin zu weit

über 20 Fehltagen im Jahr ansammelt. Besonders während der kommenden

Weihnachtsfeiertage, die traditionellerweise ohnehin von fettem Essen

und mangelnder Bewegung geprägt sind, kann die Gesundheit noch weiter

leiden.



Viele der typischen muskulären Alltagsbeschwerden sind auf

mangelnde Bewegung zurückzuführen und ließen sich zumindest

eindämmen. Aber die Ergebnisse zeigen klar: Die Deutschen sind wahre

Bewegungsmuffel. 40 Prozent der Befragten machen entweder gar keinen

Sport oder maximal eine Stunde in der Woche. Mehr noch: Auch im

Alltag setzen die Arbeitnehmer eher auf das Auto, anstatt die müden

Knochen in Gang zu bringen. Kein Wunder also, wenn nun gerade zu

Weihnachten mit schweren und kalorienreichen Gerichten die Zahl auf

der Waage noch zusätzlich in die Höhe schnellt. Immerhin 61 Prozent

der Arbeitnehmer kommen motorisiert zur Arbeit und 59 Prozent legen

auch die meisten anderen Strecken im Alltag am liebsten per Auto oder

anderweitig motorisiert zurück. Kein Wunder also, dass sich immer

mehr Krankheitstage anhäufen.



Dem Winterspeck ohne Fitnessstudio den Kampf ansagen



Bewegung im Alltag ist keineswegs gleichzusetzen mit dem Gang ins

Fitnessstudio, dem Beitritt in einen Sportverein oder dem Besuch

anderer offizieller Sportkurse. Hier sind die Hemmungen groß: Zu

teure Beiträge oder keine Zeit neben der Arbeit noch Kurse zu

besuchen. Tatsache ist jedoch, dass sich gerade in den Alltag ganz

unkompliziert mehr Bewegung einbauen und damit auch der Winterspeck

in den Griff bekommen lässt. Beispielsweise nutzen 72 Prozent der



Befragten meistens das Auto zum Einkaufen. Natürlich lassen sich

Getränkekisten einfacher im Kofferraum transportieren, als zu Fuß.

Dennoch: Es gibt beispielsweise ausreichend große Anhänger für

Fahrräder, in denen sich entspannt auch schwere Einkäufe befördern

lassen. Zudem gibt es auch immer wieder kleinere Einkäufe, für die

ein Rucksack durchaus genügt. Diese Überlegungen erfordern ein

Umdenken. Ziel ist es, aus der Auto-Routine auszubrechen und an jeder

Stelle im Alltag zu überlegen, wo man nicht doch noch den einen oder

anderen zusätzlichen Laufmeter einbauen könnte. Dies gilt auch für

den Weg zur Arbeit, selbst wenn dieser mit öffentlichen

Verkehrsmitteln bestritten wird: Auch hier können Arbeitnehmer

einfach eine oder zwei Haltestellen früher aussteigen und den

Arbeitsweg mit mehr Bewegung anreichern.



Immerhin: Vor die Wahl gestellt, entscheiden sich laut Umfrage 75

Prozent eher für die Stufen als für Rolltreppe oder Fahrstuhl.

Darüber hinaus sagt wenigstens die Hälfte der Befragten, dass sie ihr

Auto in der Regel erst ab etwa drei Kilometern Strecke anlassen.

Knapp ein Viertel der Befragten (22 Prozent) schwingt sich für die

meisten alltäglichen Strecken lieber auf das Fahrrad, bevor sie den

Motor anwerfen.



Mittagspausen zum Entspannen und für Bewegung nutzen



Was so ein Winterspaziergang nach dem Familienessen bewirkt, gilt

genauso fürs Büro. Hier scheinen jedoch besonders viele Arbeitnehmer

eine sinnvolle Nutzung der Mittagspause zu vernachlässigen: 42

Prozent aller Befragten verlassen während der Mittagspause nicht

einmal ihren Schreibtisch, sondern essen schnell ihr mitgebrachtes

Essen am Arbeitsplatz während sie im Netz surfen oder machen gleich

gar keine Pause und arbeiten stattdessen durch. "Das führt auf Dauer

nicht nur zu einem unkonzentrierten Arbeiten, sondern belastet auch

den Körper", sagt George Wyrwoll, HR-Experte und Unternehmenssprecher

bei Sodexo. "Wenigstens elf Prozent haben das bereits verstanden. Sie

nutzen die Mittagspause regelmäßig, um draußen an der frischen Luft

ein wenig spazieren zu gehen. Ein knappes Drittel bewegt sich

immerhin in die Kantine oder Küche, um dort die Mittagspause zu

verbringen. Fest steht: Nahezu alles ist besser, als gar keine Pause

zu machen und weiter sitzend am Schreibtisch zu verharren."



Gymnastik im Büro? Voll peinlich!



Auch zwischendrin bietet es sich an, kurze Pausen einzulegen und

ein paar Schritte zu gehen und sich etwas zu strecken, besonders da

62 Prozent der befragten Arbeitnehmer mindestens fünf Stunden ihrer

täglichen Arbeit ausschließlich sitzend verbringen. Es gibt

zahlreiche kleinere Übungen, die sich leicht am Arbeitsplatz umsetzen

lassen. Doch wer macht das auch tatsächlich? Die deutschen

Arbeitnehmer anscheinend nicht. Lediglich sieben Prozent machen in

ihrem Büro zwischendurch gymnastische Übungen, während der Rest sich

dabei albern vorkommen würde, nicht schwitzen möchte, die Kollegen

möglicherweise stört oder einfach keine Lust hat. 28 Prozent geben

darüber hinaus an, dass sie keinen Sport im Büro machen müssen, weil

sie auch so genug Sport treiben. Das ist insofern interessant als

dass von diesen 28 Prozent immerhin fast ein Viertel angegeben hatte,

gar keinen, nicht jede Woche oder maximal eine Stunde in der Woche

Sport zu treiben. Hier stellt sich mit einem Augenzwinkern schon die

Frage: Wie viel Sport ist genug?



"Deutsche Arbeitnehmer sollten sich dazu aufraffen, mehr Bewegung

in ihren Alltag zu integrieren. Statt im Sitzen einfach mal im Stehen

arbeiten, zumindest jede Stunde kurz aufstehen und ein paar Schritte

gehen, kleine Einkäufe zu Fuß und nicht mit dem Auto erledigen: Schon

kleine Veränderungen reichen aus, um das Wohlbefinden enorm zu

verbessern," sagt George Wyrwoll. "Und Arbeitgeber sollten aktiv

Bewegungsimpulse setzen, denn von einem guten Gesundheitszustand der

Arbeitnehmer profitieren auch sie."



Über Sodexo



Sodexo ist Europas führender Anbieter von Incentives und

Motivationslösungen für Firmen und Arbeitnehmer und beschäftigt in

Deutschland rund 12.500 Mitarbeiter.



Im Geschäftsbereich Benefits and Rewards Services bietet Sodexo

Verwaltungsprogramme und emittiert Gutscheine und Karten zur

Mitarbeitermotivation, für betriebliche Sozialleistungen und

Incentives: Benefits Pass Karte, Restaurantschecks, Einkaufs- und

Tankgutscheine, Gesund Pass Online Fitness Portal, sowie Leistungen

für die staatliche Verwaltung, u.a. BildungsKarten und

Wertgutscheine. Mit seinen Lösungen erreicht Sodexo in Deutschland

täglich mehr als 650.000 Menschen. www.sodexo-benefits.de







