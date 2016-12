ZDF-Programmänderung ab Woche 51/16

So., 18.12.



Bitte Änderung beachten:



3.55 Terra X (HD/UT)

Verlorene Welten

Zerstörtes Kulturerbe im Orient

(Erstsendung 8.11.2015)

Deutschland 2015



(Weiterer Ablauf ab 4.40 Uhr wie vorgesehen. "Terra X: Der

zündende Funke" wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.)



Woche 52/16



Di., 27.12.



Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten:



22.20 Niemals geht man so ganz



0.30 heute Xpress (HD)



0.35 Neu im Kino (VPS 0.05)



0.40 James Bond 007 - Leben und sterben lassen (VPS 0.10)



2.40 Global Vision (HD)

Deutschland 2016



(Weiterer Ablauf ab 2.55 Uhr wie vorgesehen. "heute+" um 23.50 Uhr

und die Wiederholung "SOKO Köln" um 2.10 Uhr entfallen.)



Do., 29.12.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



0.45 heute Xpress (HD)



0.50 Line of Duty (VPS 1.00)



1.50 Verdict Revised - Unschuldig verurteilt (VPS 2.00)

Der Nigger



2.35 Verdict Revised - Unschuldig verurteilt (VPS 2.45)

In Todesangst



3.20 SOKO Wien (VPS 3.30)



4.50- drehscheibe (VPS 5.00)

5.30



("heute+" um 0.45 Uhr entfällt.)



Fr., 30.12.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



0.00 heute Xpress (HD)



0.05 Columbo (VPS 0.15)



1.35 Der Geschmack von Apfelkernen (VPS 1.45)



3.25 Das 4-Pfoten-Hotel (VPS 3.35)



4.50- drehscheibe (VPS 5.00)

5.30



("heute+" um 0.00 Uhr entfällt.)



Woche 03/17



Mo., 16.1.



Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten:





20.15 Der Fernsehfilm der Woche

Das Sacher. In bester Gesellschaft (1)



21.50 Die Königin von Wien - Anna Sacher und ihr Hotel (VPS

21.45)



22.35 heute-journal (VPS 22.30)



23.05 Montagskino im ZDF (VPS 23.00)

Die zwei Gesichter des Januars



0.35 heute+ (VPS 0.25)



0.50 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.40)

Willkommen in Israel



2.25 Das Sacher. In bester Gesellschaft (1) (VPS 2.15)



4.05 Global Vision (HD)

Deutschland 2017



4.10 ZDFzoom (VPS 3.45)

Nachgezoomt 2017



4.55- hallo deutschland (VPS 5.15)

5.30



(Die Wiederholung "SOKO Kitzbühel" entfällt.)



Mi., 18.1.



Bitte Beginnzeitkorrekturen und Programmänderung beachten:



20.15 Das Sacher. In bester Gesellschaft (2)



21.55 heute-journal (VPS 21.45)



22.25 auslandsjournal (VPS 22.15)



22.55 ZDFzoom (VPS 22.45)



23.25 Markus Lanz (VPS 23.15)



0.40 heute+ (VPS 0.30)



0.55 ZDFzeit (VPS 0.45)

Die Tricks der Lebensmittelindustrie (1)



1.40 Das Sacher. In bester Gesellschaft (2) (VPS 1.30)



3.25 Die Königin von Wien - Anna Sacher und ihr Hotel (VPS

3.00)



4.10 auslandsjournal (VPS 3.45)

(von 22.25 Uhr)



4.40 SOKO+ Wismar (VPS 4.15)



4.45 Leute heute (HD/UT)

(von 17.45 Uhr)

Deutschland 2017



4.55- hallo deutschland (VPS 5.05)

5.30



(Die Wiederholung "SOKO Kitzbühel" entfällt.)



Woche 04/17



So., 22.1.



23.30 ZDF-History

Bitte geänderten Folgentitel beachten:

Von Peter bis Putin - Russlands starke Männer und eine Frau



Bitte streichen: Moskaus starke Männer



(Änderung bitte auch für Mo., 23.1.2017 um 2.20 Uhr beachten.)



Woche 05/17



Fr., 3.2.



23.00 Sketch History

Bitte Korrektur beachten:

Deutschland/Ungarn 2017



Bitte streichen: 2016







