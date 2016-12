Hörspiel-Tipp: "Robin - Die Flucht" - Start des ersten Teils von Rebecca Gablés beliebter Mittelalter-Saga um Waringham (AUDIO)

Anmoderationsvorschlag: Ritter in schweren Rüstungen, arme Bauern

und Knechte, Machtspielchen und Intrigen um Thron und Lordschaften -

beim Stichwort Mittelalter hat man fast zwangsläufig solche Bilder

vor Augen. Aber natürlich gab es auch Liebe, Loyalität und

Freundschaft - Geschichten, die kaum jemand besser erzählt als

Bestsellerautorin Rebecca Gablé. Audible hat sich nun die

Hörspielrechte an allen Romanen ihrer beliebten Waringham- Saga

gesichert. Zum Auftakt erscheint ein dreiteiliges Hörspiel, basierend

auf dem Mittelalterdrama "Das Lächeln der Fortuna." Der erste Teil

der Audible Originals- Eigenproduktion "Robin" ist gerade erschienen

(VÖ: 15.12.). Oliver Heinze hat schon mal für uns reingehört.



Sprecher: England im Jahr 1360: der Hundertjährige Krieg zwischen

England und Frankreich ist in vollem Gange. Und für den 14-jährigen

Klosterschüler Robert, auch Robin genannt, gibt es bittere

Neuigkeiten: Nicht nur, dass sein Vater, der Earl of Waringham, wegen

angeblichen Hochverrats in Ungnade gefallen ist...



O-Ton 1 (Robin - Die Flucht, 0:29 Min.): "Dein Vater ist tot,

Robert. Er hat sich erhängt." "Erhängt?" "Ja, mein Junge. Offenbar

wertete der königliche Gerichtshof seinen Selbstmord als

Schuldanerkenntnis. Sein Lehen und alle Ämter sind ihm aberkannt

worden und damit auch dir. Du bist kein Lord mehr."



Sprecher: Sein Vater ein Verräter? Robin verlässt das Kloster und

flieht in seine Heimat auf Gut Waringham, wo er als Stallknecht

unterkommt und in Isaac und Conrad zwei treue Freunde findet. Hier

trifft er auch auf Mortimer - den ebenso verwöhnten wie grausamen

Sohn des neuen Gutsherrn - der jeden quält, der ihm in die Quere

kommt.



O-Ton 2 (Robin - Die Flucht, 0:31 Min.): "Ich verlange, dass

dieser ungehobelte Tölpel bestraft wird. Ich erlaube nicht, dass man



so mit mir spricht. Und wenn du es nicht tust, dann werde ich einen

Ritter meines Vaters anweisen." "Conrad nahm seinen Gürtel ab und

Isaac drehte ihm den Rücken zu. Conrad trat einen Schritt zurück,

nahm Maß und schlug zu. Das Leder klatschte auf Isaacs Rücken nieder.

Aber der Junge hielt still. Conrad holte wieder aus und schlug zu."

"Du gibst dir keine Mühe, man. Na los, leg dich mal ein bisschen ins

Zeug."



Sprecher: Ganz besonders Robin ist Mortimer ein Dorn im Auge. Da

ihre beiden Väter eine jahrelange Freundschaft verband, fühlt sich

Mortimers Vater auch Robin verpflichtet und will aus ihm einen Ritter

machen. Sehr zum Missfallen Mortimers, der sich von Robin in seinem

Machtstreben bedroht fühlt. Und so muss Robin auch um das Leben

seiner Schwester fürchten.



O-Ton 3 (Robin - Die Flucht, 0:35 Min.): "Es wäre besser, wenn

Mortimer niemals erfährt, wer du bist." "Äh, es wird sich kaum

verheimlichen lassen. Wie ich höre, schnüffelt er ständig im Dorf

herum und tyrannisiert die Leute. Er kennt jeden." "Wir sollten

wenigstens versuchen, es ihm zu verschweigen." "Ähm, hast du Angst

vor ihm? Robin, er ist nur ein verzogener Bengel." "Ja, aber das wird

er nicht immer bleiben."



Sprecher: Eine wirklich spannende Geschichte über einen

mittellosen Waisen, der sich zurück an den Hof seines Vaters kämpft.

Dank der ungekürzten Hörspielfassung sehr detailreich erzählt.



Abmoderationsvorschlag: "Robin - Die Flucht" ist der erste von

drei Hörspielteilen zum ersten Roman der beliebten Waringham-Saga von

Rebecca Gablé und ist ab sofort (15.12.) bei audible.de als Download

verfügbar. Die beiden anderen "Robin"-Teile erscheinen dann im

Frühjahr 2017. Und wenn Sie sich jetzt beeilen und noch ein bisschen

Glück haben, schenke ich Ihnen den ersten Teil. Ich habe hier nämlich

einen Gutschein-Code für Sie. Rufen Sie mich an: (Studiohotline)

