Ramelow lobt Thüringer Unternehmer für ihren Beitrag zur Bewältigung der Flüchtlingskrise

(ots) - Thüringens Ministerpräsident sieht Wirtschaft als

Schlüssel zur Bewältigung der Flüchtlingskrise / Linke ist "nicht

gegen die Wirtschaft" / Rot-Rot-Grün in Erfurt kein Modell für Berlin



Berlin, 15. Dezember 2016 - Thüringens Ministerpräsident Bodo

Ramelow hat die Rolle der Unternehmen bei der Bewältigung der

Flüchtlingskrise in seinem Bundesland gelobt: "Das Geheimnis dieses

Erfolges war ganz wesentlich die Wirtschaft - waren engagierte

Unternehmer und Arbeitgeber", sagte der Ministerpräsident ein Jahr

nach dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise dem Wirtschaftsmagazin

'Capital' (Ausgabe 1/2017). Bisher waren Arbeitgeber meist kritisiert

worden, ihr Engagement reiche nicht aus. Ramelow sieht das anders:

"Ich habe von Anfang an auf die Wirtschaft gesetzt, weil nur die

Wirtschaft die Menschen noch in der Fläche erreicht."



Ramelow führt seit zwei Jahren als erster Ministerpräsident der

Linkspartei eine rot-rot-grüne Koalition in Erfurt an. Die Sorgen

vieler Wirtschaftsvertreter über eine Gängelung der Unternehmen

wischte er gegenüber 'Capital' beseite: Die Linke sei "nicht gegen

die Wirtschaft", so Ramelow. "Meine Botschaft war bei allen Terminen,

dass die Unternehmer mich als Partner haben." Berichte von

Unternehmen, die gelegentlich per SMS Ramelow ihre Sorgen schildern,

bezeichnete er als "Frühwarnsystem". "Über die SMS der Unternehmer

lerne ich Probleme kennen. Ich erfahre auf diese Weise, wenn wir an

Reglementierungen zu scheitern drohen, die teilweise so unsinnig

sind, dass man sie sich vorher gar nicht vorstellen konnte."



Sogar sein Verhältnis zum Online-Händler Zalando, den er vor

seinem Amtsantritt noch als "Ausbeuter" bezeichnet hatte, hat sich

offenbar gewandelt: "Unser Verhältnis ist sehr entspannt", sagte er.

"Durch das neue Management hat sich vieles zum Positiven gewandelt."

Er habe aber vor gemeinsamen Gesprächen darauf bestanden, dass der



Versandhändler - der in Thüringen 4.000 Menschen beschäftigt - erst

einen Betriebsrat zulasse.



Die erste rot-rot-grüne Landesregierung gilt für viele Strategen

in den Berliner Parteizentralen auch als Testlabor für den Bund.

Ramelow gab sich zurückhaltend: "Wir zeigen hier, das Rot-Rot-Grün

funktioniert, nicht weniger, aber auch nicht mehr." Für ein

Ministeramt in Berlin 2017 stehe er nicht zur Verfügung.







