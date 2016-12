AUTO BILD Qualitätsreport 2016: Vertrauensverlust trifft vor allem VW

(ots) - Spitzenreiter sind Mazda und Hyundai / Letzter

Platz für VW und Skoda / Mini auf Anhieb auf Rang drei / Kaum

Umdenken bei Garantien



Der Qualitätsreport 2015 deckte auf, wie sehr das Ansehen der

deutschen Autobauer durch den Abgasskandal gelitten hat. Doch wie

sieht es ein Jahr später aus? Konnten die Hersteller Vertrauen

zurückgewinnen? Für den Qualitätsreport 2016 in der aktuellen AUTO

BILD-Ausgabe 50/2016 (EVT: 16.12.2016) hat die Redaktion 20

Automarken nach Kundenzufriedenheit, Langzeitqualität und

Zuverlässigkeit unter die Lupe genommen. Mazda kann sich durch

Top-Ergebnisse in fast allen Kategorien wie bereits im Vorjahr den

ersten Platz sichern und teilt sich den Spitzenrang mit

Autohersteller Hyundai, der letztes Jahr noch auf dem dritten Platz

landete. Für eine echte Überraschung sorgt Mini: Mit überzeugenden

Umfragewerten, guten TÜV-Noten und nur wenigen Nachbesserungen landet

die Marke auf Anhieb auf dem dritten Rang. Der Qualitätsreport zeigt

aber auch: Viele Hersteller, allen voran VW, haben weiterhin mit

Vertrauensverlusten zu kämpfen. AUTO BILD-Redakteur Matthias Moetsch:

"Skoda und VW sind Schlusslicht. Auch Seat landet nur auf Platz 17.

Das zeigt, wie sehr das Image des VW-Mutterkonzerns gelitten hat. Mit

großzügigeren Garantien und kulanterem Gebaren bei Reklamationen

könnten die Hersteller Boden gutmachen. Sie tun es aber nicht und

kassieren dafür nun die Quittung."



Nur BMW hat die Gewährleistungen um ein Jahr verlängert, rutscht

aber trotzdem vom siebten Rang 2015 auf den zehnten Rang ab. Das

liegt vor allem an den zahlreichen Rückrufen und Nachbesserungen

sowie dem schlechten Abschneiden im Werkstatt-Test. Audi landet dank

der guten Werte beim TÜV-Report ebenfalls auf dem zehnten Platz. Bei

den Rückrufen und der Garantie ist aber noch viel Luft nach oben. Mit

guten Leistungen beim TÜV-Report, beim AUTO BILD-Dauertest und



Werkstatt-Test kann sich Mercedes gegenüber dem Vorjahr um drei

Plätze auf Rang sieben verbessern. Schwachpunkt auch hier: die

Garantie. Ein Musterbeispiel in puncto Gewährleistung ist Kia: sieben

Jahre Garantie auf Technik - mehr gibt kein anderer Hersteller. Damit

holt sich der Koreaner Platz vier. Die enttäuschende TÜV-Bilanz trübt

den ansonsten makellosen Auftritt.



Den Qualitätsreport 2016 lesen Sie in der aktuellen Ausgabe

50/2016 von AUTO BILD, die am 16. Dezember 2016 erscheint. AUTO BILD

im Internet: www.autobild.de



AUTO BILD-Qualitätsreport: Die Rangliste 2016



1. Hyundai

Mazda

3. Mini

4. Kia

Toyota

6. Volvo

7. Mercedes

Opel

9. Nissan

10. Audi

BMW

Dacia

13. Ford

Renault

15. Peugeot

16. Fiat

17. Citroën

Seat

19. Skoda

VW



So wurde gewertet:



1. AUTO BILD-Umfrage



Repräsentative Forsa Befragung zur Kundenzufriedenheit auf Basis

von 8.575 Interviews. Kernfrage: Wie beurteilen Sie die Qualität

Ihrer Automarke auf einer Skala von 1 bis 10 Punkten?



2. Rückrufe/Nachbesserungen



Welche Störungen oder Ausfälle gab es? Waren die Aktionen

sicherheitsrelevant? Wie viele Autos waren betroffen? Wie hat das

Werk reagiert? Wurden die Kunden kulant behandelt? Waren die

Informationen transparent und verständlich?



3. TÜV-Report



Bremsen, Lenkung, Achsen, Karosserie, Licht: Hier geht es um die

Betriebssicherheit. Ein Extrakt aus 8,8 Millionen Hauptuntersuchungen

an 224 Modellen, nachzulesen im jährlich erscheinenden Sonderheft

AUTO BILD TÜV-Report. Die HU nach neun oder elf Jahren fließt nicht

in die Note ein.



4. AUTO BILD-Dauertest



100.000 Kilometer oder mehr im Zeitraffer. Ständig wechselnde

Fahrer und Einsatzbedingungen auf Testtour quer durch Europa. Am Ende

wird der Wagen komplett zerlegt und Bilanz gezogen: Gab es

Liegenbleiber? Was ging kaputt, was hat sich bewährt? Wie hoch waren

die Kosten?



5. AUTO BILD-Kummerkasten Mehr als 8.000 Zuschriften erreichen pro

Jahr den AUTO BILD-Kummerkasten - von Lesern, die sehr oft große

Probleme mit ihrem Auto haben. Hauptthemen: Produktfehler,

Werkstattärger.



6. AUTO BILD-Werkstatt-Test Ein von der DEKRA mit Mängeln

präpariertes Auto durchläuft in acht Betrieben die große Inspektion.

Wie viele Fehler entdecken die Vertragswerkstätten? Wird der

Service-Plan vollständig abgearbeitet?



7. Garantie/Gewährleistung



Welchen Schutz hat der Autofahrer, wenn die Technik ausfällt? Hier

setzen seit Jahren die Koreaner den Maßstab, während die sonst so

selbstbewussten europäischen Hersteller bei den Garantieleistungen

geizen.



Abdruck mit Quellenangabe "AUTO BILD" honorarfrei



Über AUTO BILD: AUTO BILD, Europas größte Autozeitschrift, feiert

2016 30-jähriges Jubiläum. Das Fachmagazin präsentiert jeden Freitag

die ganze Welt des Autos: Modelle von Morgen, umfangreiche Tests und

Technik-Analysen, spannende Reportagen und viele Servicethemen. Dazu

gehören große Neu- und Gebrauchtwagenvergleiche, Werkstatt- und

Reifentests, das Aufdecken von Fehlern und Schwachstellen und

natürlich die Faszination des Fahrens. Mit präzisen Testmethoden und

aufwendigen Hintergrund-Recherchen ist AUTO BILD Woche für Woche die

Auto-Instanz für Millionen von Autofahrern.







Pressekontakt:



Redaktion AUTO BILD

Matthias Moetsch

Telefon: (040) 347 27057

E-Mail: matthias.moetsch(at)axelspringer.de



Agentur

Katharina Krimmer

John Warning Corporate Communications GmbH

Telefon: (040) 533 088 78

E-Mail: k.krimmer(at)johnwarning.de



Original-Content von: AUTO BILD, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

AUTO BILD

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 15.12.2016 - 10:39

Sprache: Deutsch

News-ID 1436697

Anzahl Zeichen: 6398

Kontakt-Informationen:

Firma: AUTO BILD

Stadt: Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 22 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung