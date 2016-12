Aufatmen für Patienten mit schwerer COPD / Mehr Behandlungsmöglichkeiten beim Lungenemphysem (FOTO)

Im November gab die internationale Initiative GOLD (Global

Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) eine umfassende

Überarbeitung ihrer Behandlungsempfehlungen für COPD-Patienten

heraus. Erstmals empfehlen die GOLD-Standards den Einsatz von

Endobronchialventilen (EBV) als Behandlungsoption für Patienten mit

einem fortgeschrittenen Lungenemphysem, einer schweren Form der COPD.

"Die neuen GOLD-Standards bestätigen die positiven Erfahrungen, die

wir in über zehn Jahren mit der Ventiltherapie gemacht haben", so

Professor Felix Herth, Leiter der Abteilung für Innere Medizin,

Pulmologie und Intensivmedizin der Thoraxklinik Heidelberg.



Für Lungenfachärzte in aller Welt gilt der jährlich von GOLD

veröffentlichte Bericht als wichtige Orientierung bei der Behandlung

von COPD- und Emphysempatienten, da er den aktuellen

wissenschaftlichen Kenntnisstand berücksichtigt. So flossen in die

neuen GOLD-Standards Ergebnisse aus mehreren klinischen Studien zur

Wirksamkeit von Zephyr-Endobronchialventilen ein, an denen deutsche

Zentren maßgeblich beteiligt waren. "Nichtchirurgische Behandlungen

wie die Ventiltherapie bieten vielversprechende Perspektiven für

Lungenemphysempatienten, die trotz bestmöglicher medikamentöser

Versorgung weiterhin an Symptomen leiden", betont Herth.



Da es derzeit keine Heilungsmöglichkeiten für COPD und

Lungenemphysem gibt, zielen die verschiedenen Therapieansätze darauf

ab, die Beschwerden der Betroffenen zu lindern. Eine Möglichkeit

stellt dabei die sogenannte Lungenvolumenreduktion mit Hilfe von

Ventilen dar. Das Zephyr-Endobronchialventil ist ein sehr kleines

Einwegventil, das eine minimal-invasive Behandlung des schweren

Lungenemphysems ermöglicht. Mit einem Bronchoskop platziert der

Facharzt die Ventile so in der Lunge, dass der Luftstrom zu

erkrankten, überblähten Bereichen unterbunden wird und die dort



eingeschlossene Luft entweichen kann. Durch die damit erzielte

Volumenreduktion können die gesünderen Bereiche der Lunge effizienter

arbeiten, was zu einer leichteren Atmung und besseren Lebensqualität

der Patienten führt. Bei Bedarf können die Ventile wieder entfernt

werden, zum Beispiel, um andere Behandlungen zu ermöglichen.



Deutsche Zentren, wie die Thoraxklinik Heidelberg, zählen zu den

Einrichtungen mit der größten Erfahrung auf dem Gebiet der

Ventiltherapie. "Die richtige Therapieform für den richtigen

Patienten zu ermitteln, ist ein entscheidender Erfolgsfaktor.

Betroffene sollten daher zuerst ihren behandelnden Lungenarzt auf die

Möglichkeit einer Lungenvolumenreduktion ansprechen", empfiehlt

Herth. Anhand erster Lungenfunktionstests ermittelt der Facharzt, ob

der Patient grundsätzlich für die Ventiltherapie in Frage kommt.

Weitere Voruntersuchungen und der eigentliche Eingriff finden dann in

einem der spezialisierten Behandlungszentren in ganz Deutschland

statt.



Über Pulmonx



Pulmonx ist ein Unternehmen mit Firmensitzen im kalifornischen

Redwood City sowie in der schweizerischen Stadt Neuenburg

(Neuchâtel), das im Bereich der interventionellen Lungenheilkunde

tätig ist und seinen Fokus auf die Entwicklung wirkungsvoller und

kosteneffektiver Technologien zur Verbesserung der Lebensqualität

lungenkranker Patienten auf der ganzen Welt richtet. Weitere

Informationen finden Sie unter www.pulmonx.com/ous/de.



Mehr als 48.000 Zephyr-EBVs sind im Verlauf der letzten 10 Jahre

weltweit bereits bei über 12.000 Patienten implantiert worden. Um ein

Video des Zephyr-EBV-Verfahrens anzusehen, klicken Sie hier:

http://ots.de/n8IQa



Eine Liste mit Behandlungszentren in Deutschland finden Sie unter

www.pulmonx.com/ous/de/patienten/arztsuche







