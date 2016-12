Schnappen4u: Das Eldorado-Blog für leidenschaftliche Schnäppchenjäger

(firmenpresse) - Warum teuer, wenn es auch anders geht? Diese Frage stellen sich Schnäppchenjäger schon gar nicht mehr, sie gehen schlichtweg davon aus. Sie sind grundsätzlich und unwillkürlich tagtäglich auf der Jagd nach günstigen Angeboten und greifen auch erst dann zu, wenn sie der Meinung sind, dass sie ein absolutes Schnäppchen zum Top-Preis ergattert haben. Genau diese Zielgruppe spricht das Portal Schnappen4u.de an. Super-günstige und außergewöhnliche Sonderangebote und Schnäppchen werden auf diesem Schnäppchen-Blog angeboten und angepriesen. Für Sparfüchse quasi ein absolutes Eldorado zum Austoben also.



Vom Haarspray bis zur Thermoflasche - es muss nicht immer teuer sein



"Teuer könnt Ihr euch sparen." - Das Credo dieser Seite sagt eigentlich alles aus. Viele angebotene Produkte im Einzelhandel sind oftmals früher oder später als Sonderangebot angepriesen und finden so schneller ihre Abnehmer. Wer Glück hat, findet sie oder sie fallen ihm ins Auge oder vor die Füße, der Schnäppchenjäger schnappt natürlich sofort zu. Andererseits kann es aber auch sein, dass man diverse Angebote nicht immer mitbekommt, was eigentlich sehr logisch ist, denn man kann schließlich nicht an mehreren Orten gleichzeitig am Start sein. Und genau hier ruft sich der Blog Schnappen4u.de ins Gewissen und zeigt kurzerhand und ganz übersichtlich auf, wann und wo es Schnäppchen in Echtzeit zu ergattern gibt. Und vor allem auch, wie lange das Angebot gilt und um was es sich im Einzelnen handelt.



Alles auf einem Blick



Direkt schon auf der Startseite ist ersichtlich, was uns der Blog verrät. Zunächst das Produkt als solches. Einer Sterne-Bewertung, in wieweit es sich bei diesem Produkt um ein Schnäppchen als solches handelt, regulärer Preis im Vergleich sichtbar und wie viel Prozent beim jetzigen Kauf gespart werden können. Nebst Kundenbewertung und Versandkosten beispielsweise werden alle Kosten sichtbar aufgeführt. Über den Menüpunkt/Button Angebot wird man zum Artikel weitergeleitet und mit Lieferdetails versorgt. Wann ist das Produkt lieferbar, wie lange dauert es bis zur Auslieferung, ist das Produkt vorrätig? Anschließend kann bestellt und gekauft werden. Die jeweiligen Artikel können wie gewohnt in einen Warenkorb gelegt werden, Zwischensummen sind jederzeit einsehbar und die Gesamtsumme des Kaufpreises ebenso.





Wer sucht der findet



Auch bestimmte Artikel können in der oberen Hälfte des Portals in die Suchmaske eingegeben werden. Dabei reichen schon die ersten drei Buchstaben des gesuchten Artikels und schon wird man schnell fündig. In der Menüleiste im oberen Feld der Seite selbst wird noch einmal die Suche erleichtert, indem man seine Suche vorselektiert. Unter Angebote, Bestseller, Premium Beauty, Trends, Make-Up, Düfte, Haare und Hautpflege kann man seine Suche detaillierter gestalten und findet so umso schneller das gesuchte Etwas. Unter Angebote befinden sich schlichtweg zu jeder aufgeführten Kategorie die derzeitigen Schnäppchen und Angebote unterschiedlicher Artikel und Hersteller. Die Übersicht ist klar strukturiert und selbst jeder nicht so ganz affine Internet-Nutzer wird sehr schnell mit der leichten Navigation fertig und schließlich fündig und glücklich. Je nach Artikel sind zudem umfangreiche Beschreibungen nachzulesen, die dem ein oder anderen vielleicht noch etwas Input zum jeweiligen Artikel mitgibt, welches er bisher vermisste oder sich noch auf der Suche danach befand.





