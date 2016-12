Neue Eventlocation in Würzburg: 33 Morgenland auf Gut Wöllried

Markus Grein Catering in Würzburg hat mit dem 33 Morgenland eine neue attraktive Eventlocation ins Portfolio genommen.

(firmenpresse) - Dabei handelt es sich um ein Gewächshaus auf dem Gelände der Gärtnerei Böck mit einer Fläche von 800 Quadratmetern, das auf dem historischen Gut Wöllried neu entstanden ist. Das 33 Morgenland – eine jahrhundertealte Bezeichnung für die Ländereien von Gut Wöllried – ist mit Pflanzen dekoriert und lässt sich ganzjährig nutzen. Das Dach kann im Sommer großflächig geöffnet werden und bietet dann fast das Ambiente einer Open-Air-Veranstaltung.



Die Eventlocation ist optimal erschlossen, bietet ausreichend Parkplätze und lässt sich für Belieferungen von allen vier Seiten anfahren. Autobahnen und Schnellstraße befinden sich in direkter Nähe, die Entfernung zur Würzburger Innenstadt beträgt nur wenige Fahrminuten.



Gut Wöllried wurde urkundlich erstmals 1230 erwähnt. Aktuell findet eine ganzheitliche Revitalisierung statt. Anschließend will sich das landwirtschaftliche Gut mit seinen teilweise denkmalgelisteten Gebäuden für die Öffentlichkeit öffnen. Entstanden ist bereits eine Eventscheune, und der Innenhof bekam die Ausstattung mit einer Bühne für Kultur-Events. Geplant ist weiterhin ein Hotel.



Der ursprüngliche Charakter von Gut Wöllried mit seiner nachhaltigen landwirtschaftlichen Produktion soll aber erhalten werden. In einem Hofladen mit angrenzender Weinstube inklusive Vinothek werden auch künftig Produkte des Hofes und der Region angeboten.



Buchungen für Veranstaltungen im 33 Morgenland sind exklusiv bei Markus Grein Catering möglich.











Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Markus Grein Catering

Markus Grein Catering ist ein Eventcatering-Unternehmen aus Würzburg mit Fokus auf Präsentationen und Ausstellungen namhafter Unternehmen wie NVG, Würth, Siemens, Wittenstein, S.Oliver, Drykorn oder auch Schneider Electric. Das Unternehmen betreibt mehrere Exklusivlocations, engagiert sich bei Rock im Park als Festival-Caterer und verfügt über eigenes Equipment für die Ausstattung von Veranstaltungen.





