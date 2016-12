Die Regeln des Erfolgs bei Frauen und im Leben — endlich verständlich erklärt

Der renommierte Dating- und Persönlichkeitscoach Mathew Lovel hat nach seinem Flirt-Bestseller „Frauenheld: 5 Schritte zum erfüllten Sex- und Liebesleben“ nun einen weiteren Ratgeber veröffentlicht, der sich mit den Regeln des Erfolgs bei Frauen, im Beruf und im Leben beschäftigt.

Erfolgscodex Cover

(firmenpresse) - Der renommierte Dating- und Persönlichkeitscoach Mathew Lovel hat nach seinem Flirt-Bestseller „Frauenheld: 5 Schritte zum erfüllten Sex- und Liebesleben“ nun einen weiteren Ratgeber veröffentlicht, der sich mit den Regeln des Erfolgs bei Frauen, im Beruf und im Leben beschäftigt. Erschienen ist auch dieses Buch bei Advanced Personality Coaching, Lovels eigenem Verlag für Produkte, die in den Bereichen Partnersuche, Fitness und Persönlichkeitsentwicklung bereits tausenden Kunden zu großen Fortschritten verhelfen konnten.



Im Gegensatz zum Vorgänger „Frauenheld“ ist „Erfolgscodex: Zehn Prinzipien für mehr Erfolg bei Frauen und im Leben“ nun deutlich breiter angelegt. Es steht nicht mehr nur der Erfolg beim schöneren Geschlecht im Vordergrund, es geht vielmehr um das große Ganze. Schließlich hängt die Zufriedenheit eines Mannes nicht nur von seinem Schlag bei Frauen ab, sondern auch von seinem beruflichen Werdegang, seiner geistigen und körperlichen Gesundheit und einem funktionierenden privaten Umfeld.



All diese und viele weitere Lebensbereiche deckt Lovels neuer Wegweiser „Erfolgscodex“ auf verständliche und detaillierte Weise ab. In Kombination mit einem E-Book, das nach dem Kauf des Buches kostenlos heruntergeladen werden kann, bekommt der Leser eine Vielzahl konkreter Hinweise, wie er sein Leben erfolgreicher gestalten kann. Außerdem erhält er automatisch Zugriff auf eine exklusive Facebook-Lounge, in der sich alle Leser des Buches über ihre Entwicklung austauschen und gegenseitig inspirieren können. Durch diese interaktive Wissensbasis wird das Fundament für zukünftigen Erfolg bei Frauen, im Beruf und im Leben gelegt.



Erhältlich ist „Erfolgscodex: Zehn Prinzipien für mehr Erfolg bei Frauen und im Leben“ bei Amazon und überall sonst, wo es Bücher gibt.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://advanced-personality-coaching.de/erfolgscodex



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

„Advanced Personality Coaching“ ist die Coaching-Akademie und Produktschmiede für den anspruchsvollen Mann von heute. „Advanced Personality Coaching“ hat sich der Entwicklung von Männern in den Bereichen Gesundheit, Lifestyle und Attraktivität verschrieben. Der Schwerpunkt liegt auf der Stärkung von Selbstbewusstsein und dem Aufbau von Charisma.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Advanced Personality Coaching HQ Ltd.

PresseKontakt / Agentur:

Advanced Personality Coaching HQ Ltd.

Mathew Lovel

Phone: 00 49 (0) 162-246 32 45

Mail: info(at)advanced-personality-coaching.de

Web: http://advanced-personality-coaching.de/

Advanced Personality Coaching HQ Ltd.

Weimarische Straße 18

10715 Berlin



Datum: 15.12.2016 - 13:26

Sprache: Deutsch

News-ID 1436828

Anzahl Zeichen: 2110

Kontakt-Informationen:

Firma: Advanced Personality Coaching HQ Ltd.

Ansprechpartner: Manuel M. Luczak

Stadt: Berlin

Telefon: +491622463245



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 15.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 113 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung