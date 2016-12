VECTURA offiziell nach neuer ISO 9001:2015 zertifiziert

(firmenpresse) - Als praxisorientierter Spezialist in der Analyse, Beratung und Optimierung von Logistikentgelten sowie den damit einhergehenden Prozessen stellt sich VECTURA erfolgreich den hohen Anforderungen unserer Mandantschaft aus Industrie und Handel in Bezug auf komplexe Beratungsdienstleistungen. Dies bescheinigt nun auch von unabhängiger Seite der TÜV Nord, der VECTURA nach dem aktuellsten Qualitätsstandard ISO 9001:2015 erfolgreich zertifiziert hat.

Mit dieser Zertifizierung sehen wir die Wirksamkeit unserer Arbeit bestätigt. Die Einführung und Umsetzung des ganzheitlichen Qualitätsmanagement-Systems beweist, dass wir die kundenseitige Erwartungshaltung in vollem Umfang erfüllen. Hierzu zählen unter anderem standardisierte Datenmanagement- und Bearbeitungsprozesse sowie eine garantierte Datensicherheit als wichtige Kriterien genauso wie eine gleichbleibend hohe Kompetenz der durch VECTURA gelebten Projektumsetzung.





Wir sind Ihr Spezialist für die Analyse, Beratung und Optimierung von Fracht- und Logistikentgelten (u.a. sämtliche Arten von Transportkosten, Frachtzuschläge, Mautkosten, Dieselzuschläge und Dieselfloater). Von transparenten Kosten bis zu reibungslosen Abläufen. Für Prozesse der Veränderung, um Unternehmen in Industrie und Handel auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu machen. Unser Know-how ist Ihr Gewinn. Weil Sie mit uns effizienter und kostenbewusster transportieren, lagern, verwalten oder liefern lassen. Weil wir innovativ denken und Ihre Gesamtlogistik perfektionieren. Und weil unsere Kompetenz Sie in eine einzigartige Win-Win-Situation bringt.

Datum: 15.12.2016 - 13:30

