High-tech Folien aus DEUTSCHLAND

Anforderungen der Kunden im Bereich der Stretchfolien

(firmenpresse) - Heutzutage werden sogenannte Stretchfolien, die zur Transportsicherung genutzt werden, weltweit produziert und vermarktet. Vor allem die Produzenten aus Osteuropa und Asien wollen sich verstärkt auf dem deutschen Markt etablieren. Man könnte sagen, dass solche Unternehmen wie Pilze aus der Erde sprießen. Doch was erwartet der Kunde tatsächlich von einer Folie?



Die Anforderungen, die insbesondere die Industriekunden im Bereich Stretchfolie haben verändern sich dabei kontinuierlich. Nicht nur, dass die verpackten Waren optimal für den Transport gesichert werden müssen, diese Folien sollen auch noch kostengünstig, qualitativ innovativ, sowie hochwertig sein. Der Kunde möchte auch hier eben alles.



Ein Hersteller, der sich nun diesen komplexen Anforderungen stellt, ist die CROCCO DEUTSCHLAND GmbH. Seit 2008 produziert das Unternehmen, mit Sitz im Oberbergischen Land, Spezialfolien für den deutschen Markt und bietet nun gleich zwei Folien, die den hohen Ansprüchen der Kundschaft auch gerecht werden.



Diese beiden Spezialfolien sorgen für eine Kostenreduzierung und gleichzeitig für eine erhebliche Ressourceneinsparung, so dass der Umweltgedanke auch nicht zu kurz kommt.



Mehr Informationen zu diesen Spezialfolien der Firma CROCCO DEUTSCHLAND finden Sie unter: www.crocco-deutschland.de.





http://www.crocco-deutschland.de



Die CROCCO S.p.A. wurde 1966 von Bruno Crocco in Cornedo Vicentino gegründet. Inzwischen beschäftigt das Unternehmen an 5 Standorten über 250 Mitarbeiter. In der Herstellung von Verpackungsfolien hat sich CROCCO von Anfang an auf die Herstellung besonders hochwertiger Folien spezialisiert und zählt damit europaweit zu den führenden Anbietern seiner Branche. Mehr Informationen unter www.crocco.com.

CROCCO DEUTSCHLAND GmbH

CROCCO DEUTSCHLAND GmbH

Paola Bartels

Gewerbeparkstr. 2

51580 Reichshof-Wehnrath

paola.bartels(at)crocco-deutschland.de

02265998870

http://www.crocco-deutschland.de

CROCCO DEUTSCHLAND GmbH

Paola Bartels

Reichshof-Wehnrath

02265998870



