Kürt Unternehmensgruppe gewinnt Auftrag in Südostasien

Aufbau von Data Recovery und Forensik Lösungen für IT-Sicherheitsbehörden

KUERT Datenrettung Deutschland GmbH

(firmenpresse) - (Bochum 12.12.2016) Die Kürt Unternehmensgruppe hat einen Auftrag aus dem südostasiatischen Raum erhalten und baut für knapp 500.000 US$ ein Reinraum-Labor inklusive Austattung zur Datenrettung und IT-Forensik auf.



Hierzu zählen neben der Ausstattung auch die Trainingsprogramme zur Ausbildung der angehenden Data Recovery Experten und IT-Forensiker, die im hauseigenen Trainingszentrum der Kürt-Akademie in Budapest in Ungarn geschult werden.



Diese umfassen Ausrüstung und Training in den Bereichen:



- Technologie und Datenrettung von NAND-Flash Speichern (Speicherkarte / USB Stick / SSD)



- Datenwiederherstellung von RAID / NAS Systemen



- Reinraum-Datenrekonstruktion von Festplatten





In die Trainingsmaßnahmen sind auch Mitarbeiter der KUERT Datenrettung Deutschland GmbH involviert, einem Tochterunternehmen der KÜRT Gruppe.



"Um das Projekt in Südost-Asien haben sich weltweit mehrere Anbieter bemüht. Von daher freut es uns, dass wir letztendlich den Zuschlag erhalten haben. Zugleich ist dieses Projekt für uns auch ein Musterbeispiel, denn wir sind bereits in fortgeschrittenen Gesprächen mit Interessenten aus dem südamerikanischen Raum, die ein ähnliches Projekt bei uns angefragt haben.", sagt Martin Eschenberg, verantwortlich für das Marketing und den Vertrieb bei KUERT Datenrettung in Deutschland.



Die Projektphase ist hierbei bereits angelaufen und soll Ende des 1. Quartals 2017 abgeschlossen sein.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

https://www.kuert-datenrettung.de/pressebereich/kuert-gruppe-gewinnt-auftrag-aus-asien.html



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über die Kürt Unternehmensgruppe:



Die KÜRT Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Budapest / Ungarn ist seit über 26 Jahren führend im Bereich von Disaster Recovery Lösungen und der Entwicklung von Projekten im Rahmen der IT-Sicherheit. Hierzu zählen neben Incidence Response Management auch Produkt- und Serviceprüfungen im Rahmen von Ethical Hacking, IT-Risk-Management und die sicherheitsrelevante Überprüfung von kritischen Netzwerk-Infrastrukturen. Kürt ist sowohl für Regierungseinrichtungen als auch für Banken und Telekommunikationsanbieter tätig und bietet über sein eigenes Schulungszentrum "Kürt Akademia" auch umfangreiche Fortbildungsmaßnahmen für IT-Security-Spezialisten an.



Über KUERT Datenrettung Deutschland:



Die KUERT Datenrettung Deutschland GmbH ist eine Tochter der ungarischen Kürt Gruppe und spezialisiert auf die Datenrekonstruktion physikalisch beschädigter Datenträger. Das Tochterunternehmen aus Bochum ist federführend bei der Entwicklung von neuen Rettungsverfahren. So präsentierten die Bochumer 2016 ein Verfahren zur Transplantation von Chip-Kernen, was weltweit bis dato einzigartig ist.

