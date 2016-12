Virginia Mason Institute veröffentlicht seine Top 10 Artikel des Jahres

(ots) - Das Virginia Mason Institute, eine

führende Quelle im Bereich Lean Education für

Gesundheitsorganisationen weltweit, hat eine Top-Ten-Liste der

Artikel, Fallstudien und Interviews des Virginia Mason Institute

veröffentlicht, die 2016 für ein besonders hohes Leserengagement





Welche Themen waren für Führungskräfte im Gesundheitswesen und

leitende Ärzte am dringlichsten, wenn sie sich auf die Suche nach

kompetenter Beratung gemacht haben, um die Betreuung ihrer Patienten

zu verbessern, medizinische Fehler zu vermeiden, Kosten zu senken,

die Qualität zu verbessern und einen kulturellen Wandel

herbeizuführen? Die Experten des Instituts beschreiben in diesen zehn

Artikeln (https://www.virginiamasoninstitute.org/2016/12/top-10-posts

-of-2016/) offenherzig ihre in führenden Gesundheitsteams bei

Virginia Mason und anderen Organisationen gemachten Erfahrungen zur

Verbesserung der Betreuung für die von Schlaganfall, Sepsis oder

anderem betroffenen Patienten:



- Wie Führungskräfte in der Gesundheitspflege medizinische Fehler

beheben können

- Wie kann man mit schlanker Optimierungsarbeit Mitarbeiter einbinden

und Kosten reduzieren?

- Webinar: Wie lässt sich der kulturelle Wandel anleiten? Die Rolle

der Führungskraft

- Auf welche Weise kann die Standardisierung von

Operationsinstrumenten zur Vermeidung von Nachteilen für den

Patienten beitragen?

- Welche Kosten entstehen aufgrund einer fehlenden

Verbesserungsmethode?

- Wie ein Medikationsfehler Teamengagement, Innovation und

Patientensicherheit beflügelt hat

- Wie eine schlanke Gesundheitsfürsorge die Qualität optimiert,

Mitarbeiter aufwertet und Kosten reduziert

- Annäherung an den kontinuierlichen Fluss in der Krankenpflege



- Wie die Eliminierung von zeit- und ressourcenraubenden Umständen

hilft, Sepsis und weiteres besser zu erkennen

- Wie kann ein Kanban-System die Gesundheitsversorgung verbessern?



Klicken Sie hier (https://www.virginiamasoninstitute.org/2016/12/t

op-10-posts-of-2016/), um die Artikel des Virginia Mason Institute zu

lesen, die den größten Einfluss auf Meinungsführer im

Gesundheitswesen weltweit hatten.



Informationen zum Virginia Mason Institute



Das Virginia Mason Institute

(https://www.virginiamasoninstitute.org/) stellt Organisationen

weltweit Angebote aus den Bereichen Lean Coaching und Education zur

Verfügung, um Patientensicherheit, Qualität und Effizienz zu

verbessern. Unsere zertifizierten Fachleute für schlanke

Behandlungsansätze helfen Führungskräften aus dem Gesundheitswesen

dabei, eine nachhaltige Kultur für schlanke Methoden in ihre Arbeit

einzubinden, die zu einer verbesserten Betreuung und größeren

Zufriedenheit bei Patienten und Mitarbeitern führen.







