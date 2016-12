SKODA und der KODIAQ feiern mit dem ZDF am Brandenburger Tor ins neue Jahr (FOTO)

(ots) -

- SKODA ist offizieller Kooperationspartner von ,Willkommen 2017'

- VIP-Gast auf der Bühne: der neue SKODA KODIAQ

- SKODA stellt neues SUV als Hauptpreis für ZDF-Gewinnspiel zur

Verfügung

- Bis zu 500.000 Besucher feiern Silvester am Brandenburger Tor



SKODA feiert mit seinem neuen SUV KODIAQ und dem ZDF Silvester in

Berlin. Zur Superparty im Rahmen der ZDF TV-Show ,Willkommen 2017',

die SKODA als offizieller Kooperationspartner begleitet, wird eine

halbe Million Besucher am Brandenburger Tor und auf der Straße des

17. Juni erwartet. 16 Millionen Zuschauer werden das Spektakel zu

Hause an den Bildschirmen verfolgen. Neben nationalen und

internationalen Stars aus Musik und Showgeschäft steht ein weiterer

VIP-Gast auf der Bühne: der neue SKODA KODIAQ. Ein Exemplar des neuen

SUV der tschechischen Traditionsmarke wird als bärenstarker

Hauptpreis im ZDF-Gewinnspiel verlost.



"Mit unserer ZDF-Kooperation verschaffen wir dem SKODA KODIAQ noch

vor seinem Marktstart am 4. März einen spektakulären Auftritt mit

großer Sichtbarkeit", freut sich Uwe Ungeheuer, Leiter Marketing bei

SKODA AUTO Deutschland. Bereits im Vorfeld der Silvesterfeiern ist

SKODA prominent auf den Fernsehbildschirmen vertreten. Im

Vorabendprogramm sendet das ZDF zahlreiche Trailer, die auf die

Live-Show ,Willkommen 2017' und das ZDF-Gewinnspiel in Kooperation

mit SKODA aufmerksam machen. Darin ist auch der neue KODIAQ zu sehen,

der in den Frühstunden des 1. Januar 2017 einen neuen Besitzer finden

wird. Während der Sendung zum Jahreswechsel tritt das attraktive SUV

in mehreren Einspielern auf.



Mit dem neuen KODIAQ startet SKODA seine SUV-Offensive



Um sich die Chance auf den KODIAQ zu sichern, müssen Teilnehmer

eine Frage beantworten. Diese veröffentlicht das ZDF auch auf seiner

Website. Aus allen richtigen Nennungen wird am Ende der Sendung



,Willkommen 2017' ein Gewinner ausgelost, der sich über einen neuen

SKODA KODIAQ im Gesamtwert von 37.585 Euro freuen kann. Mit dem neuen

Sport Utility Vehicle startet SKODA seine SUV-Offensive. Der KODIAQ

kombiniert kraftvolles Design mit überdurchschnittlichem Raumangebot,

modernsten Assistenzsystemen und innovativen Konnektivitätslösungen.



Die Silvestershow von ZDF und SKODA bietet ein abwechslungsreiches

Programm voller hochkarätiger Live-Auftritte. In diesem Jahr betreten

unter anderem Jermaine Jackson, DJ Bobo, Bonnie Tyler, Max Giesinger

und die Hermes House Band die Bühne. Höhepunkt ist das gigantische

Feuerwerk zum Jahreswechsel. Durch die Nacht führt Moderatorin ,Kiwi'

Andrea Kiewel. Während der viereinhalbstündigen Live-Übertragung ist

der SKODA KODIAQ zu jeder Zeit prominent auf der großzügigen Bühne

platziert.



,Willkommen 2017' ist für SKODA auch Auftakt für ein einzigartiges

großes Produktfeuerwerk. Im neuen Jahr wird das Unternehmen die

größte Modelloffensive seiner Geschichte mit elf neuen Modellen und

Modellvarianten fortsetzen. Zu den Produkthighlights zählen neben dem

SKODA KODIAQ der umfassend überarbeitete SKODA OCTAVIA und der neue

SKODA YETI.







