Dreamteam! Wrestling-Star Tim Wiese kämpft an der Seite des Weltranglisten-Ersten Michael van Gerwen um die "Promi-Darts-WM" auf ProSieben

(ots) - Dieses Team hat das Zeug, Darts-Geschichte zu

schreiben: Wrestling-Star Tim Wiese und der holländische

Weltklasse-Darts-Profi Michael van Gerwen spielen gemeinsam um den

Sieg bei der "Promi-Darts-WM" am Samstag, 7. Januar 2017, live auf

ProSieben. "Ich werde alles dafür tun und trainiere jetzt schon sehr

viel, um das Ding zu reißen. Und noch mehr gefällt mir, dass mich mit

Michael van Gerwen die aktuelle Nummer Eins im Darts als Teampartner

unterstützt", sagt der ehemalige National-Keeper. Für ordentlich

Gegenwind will Tim Mälzer sorgen: Der Star-Koch startet gemeinsam mit

dem 16-fachen Darts-Weltmeister Phil Taylor in den Wettbewerb. Doch

schon jetzt wartet auf van Gerwen und Taylor ein anderes

Sport-Highlight: Heute startet in London die PDC-Weltmeisterschaft -

und der Niederländer van Gerwen geht als heißer Anwärter auf den

WM-Titel ins Rennen...



Alle Teams der "Promi-Darts-WM" im Überblick:



Star-Koch Tim Mälzer und Darts-Profi Phil Taylor, Star-Koch

Steffen Henssler und Profi Gary Anderson, Sport-Moderatorin Laura

Wontorra und Profi Wayne Mardle, Weltfußballer Lothar Matthäus und

Profi Peter Wright, Wrestling-Star Time Wiese und Profi Michael van

Gerwen, Moderator Matthias Opdenhövel und Profi Mensur Suljovic,

Volksmusik-Star Stefanie Hertel und Profi Rowby-John Rodriguez,

Fußball-Manager Reiner Calmund und Profi Max Hopp.



Bei der ersten "Promi-Darts-WM" treten acht Prominente - jeweils

unterstützt von einem Profi-Darts-Spieler - gegeneinander an.

Gespielt wird das Turnier im klassischen "501"-Modus: Jedes Team

startet mit 501 Punkten und muss so schnell wie möglich auf null

kommen. Welches Zweier-Team beweist eine ruhige Hand und trifft voll

ins Rote? ProSieben zeigt "Die Promi-Darts-WM 2017" live aus dem

bereits ausverkauften Maritim-Hotel Düsseldorf. Joko Winterscheidt

moderiert. Produziert wird die Show von Endemol Shine Germany.





"Die Promi-Darts-WM 2017" am Samstag, 7. Januar 2017, um 20:15 Uhr

live auf ProSieben



