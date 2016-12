Mayer: Ausreisepflicht konsequent durchsetzen

(ots) - Sammelabschiebung nach Afghanistan sollte Auftakt

für intensivere Zusammenarbeit der Länder sein



Am gestrigen Mittwoch sind 34 afghanische Staatsbürger, die ihrer

Ausreisepflicht nicht freiwillig nachgekommen waren, mit dem Flugzeug

in ihr Herkunftsland zurückgeführt worden. Dazu erklärt der

innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag,

Stephan Mayer:



"Die gestrige Sammelabschiebung war ein wichtiges Signal: Afghanen

und andere Ausländer, die in Deutschland kein Bleiberecht haben und

einer Aufforderung zur Ausreise nicht freiwillig nachkommen, müssen

tatsächlich mit der Rückführung in ihr Heimatland rechnen. Bislang

war das kaum der Fall: Obwohl zurzeit etwa 12.500 ausreispflichtige

afghanische Staatsangehörige in Deutschland leben, sind in diesem

Jahr nur 27 Afghanen von den Bundesländern in ihr Heimatland

abgeschoben worden. An der Sicherheitslage in Afghanistan allein kann

das nicht liegen: Allein in diesem Jahr sind mehr als 3.000

afghanische Staatsangehörige freiwillig in ihr Heimatland

zurückgekehrt.



Diese Inkonsequenz bei Abschiebungen können wir uns nicht länger

leisten. Alle Beteiligten müssen das Flüchtlingsrecht ernst nehmen:

Wer unseres Schutzes nach nationalen und internationalen Maßstäben

nicht Bedarf, muss unser Land wieder verlassen. Wir erwarten, dass er

dies freiwillig tut, und unterstützen die Wiedereingliederung in

seiner Heimat sogar finanziell. Wenn wir aber Schutzbedürftige, die

sich unseren Entscheidungen widersetzen und unsere Hilfen nicht

annehmen, nicht endlich konsequenter abschieben, machen wir uns

unglaubwürdig und setzen neue Anreize für noch mehr Zuwanderung.



Gerade die SPD-geführten Bundesländer sind jetzt in der Pflicht,

dieser Realität ins Auge zu sehen. Sie sind aufgefordert, sich

zukünftig stärker an Abschiebungen zu beteiligen. Die gestrige



Sammelrückführung sollte Auftakt für eine intensivere Zusammenarbeit

bei diesem wichtigen Thema sein. Andernfalls werden wir die

Entwicklung nicht in den Griff bekommen: Experten rechnen bis Ende

2017 mit nahezu 500 000 ausreisepflichtigen Ausländern in

Deutschland.



Dank gilt dem unionsgeführten Bundesinnenministerium und allen

voran dem Bundesinnenminister, der mit dem Abkommen mit der

afghanischen Regierung vom 2. Oktober dieses Jahres den

entscheidenden Schritt für verstärkte Rückführungen nicht

schutzbedürftiger Afghanen getan hat."







