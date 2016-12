Umweltausschuss des Europäischen Parlaments verschärft EU-Emissionshandel / Klimaschutz nicht besser, nur teurer - Druck auf Wettbewerbsfähigkeit steigt

(ots) - Der Verband der Chemischen Industrie (VCI)

hat den heutigen Beschluss des Umweltausschusses des Europäischen

Parlaments zur Reform des EU-Emissionshandels (ETS) als falsche

Weichenstellung kritisiert. VCI-Hauptgeschäftsführer Utz Tillmann

kommentierte: "Der Reformvorschlag macht den Klimaschutz in Europa

teurer, aber nicht besser. Das ist eine negative Botschaft für

Unternehmen, die in Europa investieren und wachsen wollen. An ihre

Wettbewerbsfähigkeit ist heute in Brüssel nicht gedacht worden."



Auf völliges Unverständnis stoßen bei Tillmann die

handelspolitischen Maßnahmen (border tax adjustments), die zur Folge

hätten, dass Sektoren mit einer geringeren Handelsintensität keine

kostenlosen Zertifikate mehr bekommen können. Dies sei nicht

kompatibel mit WTO-Recht und schwäche die Exportchancen der EU. Um im

Welthandel wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen die betroffenen

Unternehmen laut Tillmann weiter kostenlose Zertifikate erhalten.



Die Situation der kostenlosen Zuteilung sei durch den Beschluss

auch insgesamt problematisch. Zwar hat der Umweltausschuss das für

die Industrie vorgesehene Zertifikatebudget erhöht. Andere neue

Regelungen im ETS-Reformpaket liefen dem aber zuwider, da sie hohe

Kosten für energieintensive Betriebe verursachen. Tillmann

kritisierte hier die Erhöhung des linearen Minderungsfaktors für die

jährlich ausgegebene Menge der CO2-Zertifikate auf 2,4 Prozent.

Dadurch werde das ohnehin ambitionierte Klimaschutzziel für die

Industrie weiter verschärft, ohne dass internationale Wettbewerber

ähnliche Belastungen zu tragen hätten. Die technischen Benchmarks,

nach denen sich die Höhe der kostenlosen Zuteilung von Zertifikaten

richtet, seien ebenfalls zu realitätsfern ausgestaltet. Laut

Umweltausschuss sollen diese stetig verschärft werden, selbst wenn

Daten zeigen, dass es bei einem industriellen Prozess keine



Effizienzsteigerung gegeben hat.



Dieses Maßnahmenbündel führt laut Tillmann dazu, dass Unternehmen

keine ausreichende Anzahl von Zertifikaten mehr bekommen könnten. Das

würde künftigen Investitionen in entsprechende Anlagen den Boden

entziehen. "Die geringere Zertifikatemenge verhindert Wachstum, das

wir in Europa aber gerade für den Klimaschutz brauchen. Die meisten

der vom Umweltausschuss beschlossenen Maßnahmen zahlen nicht auf die

Senkung von Treibhausgasen in der EU ein, sondern dienen nur den

zusätzlichen Einnahmen aus der Versteigerung von Zertifikaten", sagte

Tillmann.



Der VCI vertritt die wirtschaftspolitischen Interessen von mehr

als 1.650 deutschen Chemieunternehmen und deutschen

Tochterunternehmen ausländischer Konzerne gegenüber Politik,

Behörden, anderen Bereichen der Wirtschaft, der Wissenschaft und den

Medien. Der VCI steht für mehr als 90 Prozent der deutschen Chemie.

Die Branche setzte 2016 rund 183 Milliarden Euro um und beschäftigte

446.000 Mitarbeiter.



