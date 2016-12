EcoVadis sammelt 30 Millionen Euro ein und baut seine globale Führungsposition im Bereich CSR-Ratings für Lieferketten weiter aus (FOTO)

(ots) -

Investitionsrunde über 30 Millionen Euro angeführt von Partech

Ventures +++ EcoVadis expandiert weiter auf dem deutschen Markt +++

Verlässliche CSR-Ratings sorgen für mehr Transparenz in der

Lieferkette



EcoVadis (www.ecovadis.com/de), führender Anbieter der ersten

kollaborativen Plattform zur Lieferantenbewertung von

Nachhaltigkeitsperformance, kündigt seine erste institutionelle

Finanzierung in Höhe von 30 Millionen Euro an, die von Partech

Ventures angeführt wird. Das EcoVadis-Rating beurteilt die

Leistungsfähigkeit von Lieferanten im Hinblick auf 21 Corporate

Social Responsibility (CSR)- und Nachhaltigkeitskriterien. Die

Methodik von EcoVadis entspricht den internationalen GRI/G4 (GRI

Sustainability Reporting Guidelines) und ISO 26.000 Richtlinien. Die

Förderung von Partech Ventures, dem global aktiven

Venture-Capital-Unternehmen, mit Niederlassungen in San Francisco,

Paris und Berlin, ermöglicht EcoVadis der großen Marktnachfrage in

den Bereichen Nachhaltigkeit und Minderung der Lieferantenrisiken

weltweit nachzukommen. EcoVadis bedient über 30.000 Kunden in 110

Ländern.



Das Unternehmen, das weltweit 320 Fachkräfte beschäftigt, ist seit

der Gründung vor zehn Jahren organisch um 50 Prozent pro Jahr

gewachsen. EcoVadis hat sich zum Ziel gesetzt, soziale, ökologische

und ethische Risiken von weltweit Tausenden von Lieferanten zu

überwachen, Kosten zu reduzieren und Innovationen in der Lieferkette

zu fördern. Die Ratings und Scorecards werden von über 150

multinationalen Konzernen, darunter auch viele

Fortune-500-Unternehmen, mit einem jährlichen Einkaufsvolumen von

insgesamt mehr als 1 Billion US-Dollar, genutzt. Dabei fungierte GP

Bullhound als Finanzberater für EcoVadis und seine Shareholder.



Vor allem für den deutschen Markt ist die Investition von

Bedeutung. Deutschland und die DACH-Region ist der zweitgrößte Markt



für EcoVadis (zusammen mit den USA) mit über 3.000 Auftraggebern. Der

Fokus auf den deutschsprachigen Markt wird mit der Investition weiter

ausgebaut. Das Team soll vor allem im lokalen und deutschsprachigen

Support, Customer-Success-Managern, Lieferanten-Engagement und

Support-Agenten verstärkt werden. In Deutschland nutzen bereits heute

über 20 international agierende Konzerne die EcoVadis Lösung für die

nachhaltige Beschaffung. Dazu gehören unter anderem: Evonic, Eckes,

Granini, Bombardier Transportation, Deutsche Post / DHL, Deutsche

Bahn, Deutsche Telekom, BASF, Bayer, Henkel, Lanxess, Merck und

Nestlé (in der Schweiz).



Es ist das erste Mal seit der Gründung 2007, dass EcoVadis

Fremdkapital erhalten hat. Die Investition ist die Basis für den

Ausbau des globalen Wachstums von EcoVadis. Weiterhin wird in

zentrale Technologien der Plattform durch interne Forschung und

Entwicklung (Research and Development, R&D) und Kooperationen mit den

führenden Tech-Start-ups, investiert.



"Als transatlantischer Investment-Fonds ist Partech Ventures der

ideale Partner, um zu skalieren", sagte Frédéric Trinel, Co-CEO von

EcoVadis. "Ihr Team vereint globale Expertise mit einer starken

Präsenz in den USA, ein tiefgründiges technisches Verständnis und

einer Begeisterung für führende Performance. Die entscheidende

Investition ermächtigt unser Team, die Forschungs- und

Entwicklungszeiten zu beschleunigen. Außerdem kann unsere

urheberrechtlich geschützte Technologie mit den neuesten Innovationen

aus maschinellem Lernen und Computerlinguistik (Natural Language

Processing) verbessert werden, und des Weiteren unser internationales

CSR-Team von Analysten erweitern."



"Interne und externe Stakeholder fordern zunehmend mehr

Transparenz in der Lieferkette von Unternehmen, damit diese ihrer

Verantwortung gerecht werden. EcoVadis ermöglicht diese Transparenz

mit dem Rating", kommentiert Omri Benayoun, General Partner von

Partech Ventures. "Wir sind sehr stolz, dass wir uns mit

Pierre-François und Frédéric zusammenschließen. Diese hervorragenden

Unternehmer definieren den globalen Standard für Supplier

Sustainability Ratings", fügt Bruno Cremel, General Partner von

Partech Ventures, hinzu.



"Innerhalb dieses Jahrzehnts hat sich immer mehr herausgestellt,

dass Geschäftsführer radikale Änderungen machen müssen, um in den

vermehrt gesellschaftlich sensiblen Märkten wettbewerbsfähig zu

bleiben", sagt John Elkington, Vorsitzender von Volans, einem

internationalen Beratungsunternehmen für Nachhaltigkeit aus dem

Vereinigten Königreich und Mitglied des EcoVadis Beirats. "Es ist

aufregend mit zu sehen, wie die EcoVadis' Ratings und die

kollaborative Plattform die breite Masse erreichen kann und welches

Wachstumspotenzial dieses Unternehmen hat. EcoVadis kann Wegbereiter

von Unternehmen und Markttransformationen für zwei Millionen Firmen

in Bezug auf nachhaltige Lieferketten werden."



Über EcoVadis



EcoVadis betreibt die erste kollaborative Plattform, die

CSR-Ratings von Lieferanten für globale Lieferketten bereitstellt.

Die übersichtliche Ergebnisdarstellung von EcoVadis hilft

Unternehmen, die umweltbezogenen, ethischen und sozialen Praktiken

ihrer Zulieferer in über 150 Einkaufskategorien und 110 Ländern zu

verfolgen. Seit der Gründung im Jahr 2007 ist EcoVadis zu einem

geschätzten Partner für die Einkaufsorganisationen in mehr als 150

weltweit führenden multinationalen Unternehmen geworden. Darunter:

Verizon, Nestlé, Johnson & Johnson, Heineken, Coca-Cola Enterprises,

Deutsche Telekom, Henkel, Nokia, L'Oréal, Bayer, Alcatel-Lucent, ING

Bank, Air France-KLM, Centrica/British Gas, BASF und Merck. Über

30.000 Unternehmen nutzen EcoVadis zur Reduzierung von Risiken, zur

Förderung von Innovationen und zur Schaffung von Vertrauen und

Transparenz zwischen Geschäftspartnern. Für weitere Informationen

besuchen Sie bitte www.ecovadis.com/de oder Twitter unter (at)Ecovadis.



Über Partech Ventures



Partech Ventures wurde 1982 im Silicon Valley gegründete und ist

eine global aktive Investmentgesellschaft, mit Niederlassungen in San

Francisco, Paris und Berlin. Ein Großteil der Partner sind selbst

Unternehmer oder hatten Führungspositionen in Technologieunternehmen

inne. Das Unternehmen agiert und investiert als Team und hilft

Unternehmern, schnell wachsende Technologie- und Digitalunternehmen

aufzubauen, die große Märkte auf mehreren Kontinenten ansprechen.

Dafür kooperiert Partech Ventures mit Unternehmern in der Seed-

(Partech Entrepreneur), Venture- (Partech International) und/oder

Wachstums-Phase (Partech Growth). Seit seinem Bestehen hat Partech 21

IPOs erfolgreich abgeschlossen und mehr als 50 bedeutende

M&A-Transaktionen begleitet. Seit 2012 hat das Partech-Ventures-Team

eine wegweisende Business-Development-Plattform aufgebaut, die

Geschäftsbeziehungen und Synergien zwischen Unternehmern und

strategischen Partnern fördert. Preqin, ein unabhängiges, weltweit

tätiges Marktforschungsunternehmen, zählt Partech Ventures als

einziges europäisches Unternehmen zu den zehn besten

Venture-Capital-Fonds weltweit. Für weitere Informationen besuchen

Sie bitte www.partechventures.com.







Pressekontakt:

PIABO PR GmbH

Sophie Müller

Tel.: + 49 (0) 30 2576 205 22

ecovadis(at)piabo.net



Original-Content von: EcoVadis, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

EcoVadis ecovadis-gruender-frederic-trinel-und-pierre-francois-thaler.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 15.12.2016 - 13:17

Sprache: Deutsch

News-ID 1436850

Anzahl Zeichen: 8105

Kontakt-Informationen:

Firma: EcoVadis ecovadis-gruender-frederic-trinel-und-pierre-francois-thaler.jpg

Stadt: New York / Paris





Diese Pressemitteilung wurde bisher 46 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung