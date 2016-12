IT & Hardware & Software & TK

Giada D360

Neuer High-End Mini PC für vielseitiges Digital Signage

Giada D360 (Bildquelle: @Giada)

(firmenpresse) - -Hohe Leistung mit Intel® Core? Prozessoren der sechsten und siebten Generation (Skylake-S und Kaby Lake)

-Hohe Speicherkapazität durch DDR4-2133 Megahertz bis maximal 32 Gigabyte

-Videoauflösung bis zu 4k auf zwei Displays

-Weitreichende Konnektivität und Erweiterungsmöglichkeiten über PCIe, SATA III, mSATA und M.2 Schnittstellen

Shenzhen, 15. Dezember 2016 - Der neue Giada D360 Mini PC ist ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar. Das Gerät unterstützt sowohl Intel® Core? Prozessoren der sechsten Generation (Skylake) als auch der siebten Generation (Kaby Lake). In Kombination mit dem Intel® H110 Chipsatz ist der Giada D360 bereit für sehr große Datenmengen und intensive Datenverarbeitungsprozesse. Dank der eingebauten Intel® HD-Grafik mit 4k Video-Unterstützung eignet sich der Giada D360 für zahlreiche Digital Signage Anwendungen in öffentlichen Einrichtungen, Büros, Banken, Finanzinstituten oder im Outdoor-Bereich.

Trotz der kompakten Größe ist das Modell am oberen Ende des Leistungsspektrums angesiedelt und richtet sich an Anwender, für die flexible Multi-Display Inhalte und eine hohe Grafikleistung im Vordergrund stehen. Der Giada D360 ist über den Distributor Concept International verfügbar und kostet 150 Euro (Barebone System, UVP exkl. MwSt).

Zielgruppe und Anwendungen

Mit hohen Rechen- und Grafikleistungen und einer brillanten 4k Auflösung eignet sich der Giada D360 besonders als Informationssteuerung für multimediale Anwendungen wie Large-Format-Displays (LFDs) oder Multi-Display Digital Signage. Vor allem für die Darstellung von Werbeanzeigen, Informationsdisplays und Hinweistafeln an Kiosks oder Verkaufsautomaten im Außenbereich ist der Giada D360 die ideale Lösung. Das Gerät gewährleistet einen dauerhaft stabilen Betrieb bei Langzeiteinsätzen und startet automatisch neu im Falle eines Systemabsturzes. Die besonders kompakte Bauweise (236 x 175 x 50 mm), die energieeffiziente Arbeitsweise und der geräuscharme Betrieb machen den Giada D360 zu einer attraktiven Digital Signage Lösung auch für Büros und öffentlichen Einrichtungen.

Intel® Core? Prozessoren der neuesten Generation garantieren Höchstleistung

Der Giada D360 zeichnet sich durch hohe Leistung mit neuester Intel Intel® Core? Prozessortechnologie aus. Das Gerät unterstützt sowohl Intel® Core? Prozessoren der sechsten Generation (Skylake) als auch der siebten Generation (Kaby Lake). Die Intel 14nm-Fertigungstechnik ermöglicht einen leistungsstarken Betrieb bei gleichzeitig durchgehend niedriger Betriebstemperatur und geringem Energieverbrauch.

Hohe Speicherkapazität

Über zahlreiche Schnittstellen können sowohl die Leistung als auch die Speicherkapazität des Mini PCs optional erweitert werden. Das Gerät verfügt über zwei DDR4-2133 Megahertz Speicher Slots. Mit einem Speichermodul stehen bis zu 16 Gigabyte, mit zwei Speichermodulen bis zu 32 Gigabyte Arbeitsspeicher zur Verfügung. Der Giada D360 läuft dadurch im Dual-Channel Modus mit höherer Performance.

Brillante 4k Auflösung auf bis zu zwei Displays

Dank zwei integrierten 1.2 Display Ports garantiert der Giada D360 eine Auflösung von 4096 x 2160 Pixeln bei einer Bildwiederholrate von 60 Hertz. Der Mini PC ermöglicht dadurch eine effiziente und flüssige Bilddekodierung in brillantester 4k Auflösung auf zwei Bildschirmen. Digital Signage Einsatzgebiete sind beispielsweise öffentliche Einrichtungen, Büros, Banken oder Finanzinstitute. Auch für die Darstellung von Inhalten auf interaktiven All-in-One Outdoor Displays eignet sich der Giada D360 ideal und überzeugt im Dauerbetrieb durch höchste Zuverlässigkeit.

Weitreichende Konnektivität und Erweiterungsmöglichkeiten

Über zwei Mini-PCIe Schnittstellen, vier COM-Anschlüsse, zwei USB 2.0- und vier USB 3.0-Ports garantiert der Giada D360 eine erstklassige Konnektivität. Für maximale Flexibilität und Erweiterungsmöglichkeiten verfügt der Mini PC zudem über eine 2,5 Zoll SATA III, eine mSATA und eine M.2 Schnittstelle, die sowohl SATA, als auch PCI-E Modus unterstützt und dadurch höchste Anforderungen hinsichtlich Lese- und Schreibgeschwindigkeiten erfüllt.

Hohe Qualität und umweltfreundliche Fertigung

Der Giada D360 wird, wie alle Giada Produkte, in harten Tests auf Herz und Nieren geprüft. Das Unternehmen JEHE Technology Development achtet bei der Fertigung sämtlicher Giada Produkte auf umweltfreundliche Rohmaterialien und geringen Energieverbrauch, um Ressourcen zu schonen.

Bei Bedarf an Testgeräten wenden Sie sich jederzeit gerne an: giada(at)flutlicht.biz.

Diese Presseinformation finden Sie zudem unter:

http://www.giadatech.com/nshow-737.html

Weitere Informationen zum Giada D360 finden Sie unter folgenden Links:

http://www.giadatech.com/index.php?act=pShow;amp;amp;id=164

Bildmaterial finden Sie unter folgendem Link (Passwort: Giada):

https://cloud.flutlicht.biz/index.php/s/KhldTJIlSGM0bt8

Detaillierte Informationen zu den Giada Produkten und Lösungen finden Sie unter: www.giadatech.com

Der Vertrieb in Deutschland erfolgt über die Concept International GmbH.

Alle anderen hier erwähnten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Besitzer.





