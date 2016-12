Viel Luxus auf einer Onlineplattform vereint

(firmenpresse) - Der Onlineshop BREGNER Luxury and Lifestyle bietet seinen Kunden ein weites Sortiment an Luxusprodukten. In kurzer Zeit kann man bei www.bregner.com eine Reihe von den besten und edelsten Weltmarken kennenlernen und Ihre Produkte bestaunen. BREGNER hat mit größter Sorgfalt Firmen ausgewählt und einen guten Mix geschaffen aus alt eingesiedeten Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung und jungen Designern, die frisch auf dem Markt sind.

In ihrem Sortiment befinden sich Juwelierartikel, in verschiedenen Preisklassen - dabei ist für jeden Geschmack etwas zu finden. Parfum und Kosmetikbedarf findet man auch auf der Onlineplattform von führenden Weltmarken. Pflegeprodukte und die immer neuesten Düfte - alles wird ständig aktualisiert. Drei weitere Hauptbestandteile des Shops sind Porzellan, Silber und Kristall. Vasen, Skulpturen, Geschirr, Besteck, Lampen, Möbel und vieles mehr ist bei BREGNER erhältlich. Sogar Gourmetprodukte weißt die Produktpalette auf. Hier wird jeder Weinliebhaber bedient.

BREGNER ist autorisierter Vertriebspartner und Konzessionär von einer täglich wachsenden Anzahl von Unternehmen. Das Angebot umfasst mittlerweile 60.000 Produkte und wächst stetig mit. Das Team arbeitet nur direkt mit allen Unternehmen zusammen. Mittlerweile wurde BREGNER zur Onlineplattform für HighClass-Firmen. Unter anderem sind das Lalique, Christofle, Rosenthal, Rosenthal Versace, KPM, Lladro, Robbe & Berking, Meissen, Fürstenberg, Sieger by Fürstenberg, Moser, Artel, Manufacture de Monaco, Rotter Glas, Creed, Clive Christian, Dom Perignon, Etro u.v.m.

In jedem Bereich, den BREGNER seinen Kunden zur Verfügung stellt, sitzen geschulte Mitarbeiter, die dem Kunden beratend zur Seite stehen und diesem helfen, sich für das für ihn richtige Produkt zu entscheiden. Die Plattform existiert zum heutigen Zeitpunkt in drei Sprachen - deutsch, englisch und russisch. Weiterhin kann man sich mit einer besonderen Anfrage oder mit einem Produkt, das man im Shop nicht findet, an die Betreiber wenden. Der Versand erfolgt in die ganze Welt und Liefertermine kann man auswählen.

Das Fazit zu BREGNER Luxury and Lifestyle, es ist zeitsparend, es ist exklusiv, es bringt Weltmarken zusammen und man hat viel Qualität und Luxus auf einem Platz.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.bregner.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

BREGNER Luxury and Lifestyle ist ein Onlineshop, der auf einer Plattform viele Luxusfirmen vereint. Ebenso vereint BREGNER verschiedene Kategorien, angefangen von Schmuck, über Möbel und Accessoires bis Gourmetprodukte. Die Serviceleistungen erfolgen auf ganz hohem Niveau und der Versand in die ganze Welt. Der Sitz des Unternehmens ist in der Nähe des Berliner Kurfürstendamms.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Bregner Luxury and Lifestyle

PresseKontakt / Agentur:

Delfi Marketing

Mattias Reich

Emser Str. 10

10719 Berlin

sales(at)delfi-marketing.de

03031519363

www.delfi-marketing.de



Datum: 15.12.2016 - 14:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1436853

Anzahl Zeichen: 2359

Kontakt-Informationen:

Firma: Bregner Luxury and Lifestyle

Ansprechpartner: Inga Romanko

Stadt: Berlin

Telefon: 03080908198





Diese Pressemitteilung wurde bisher 54 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung