Michael Lambertz ist neuer CEO und Gesellschafter der Travelmotion AG

Zürich, 01. Dezember 2016. Michael Lambertz (54) ist ab sofort Chief Executive Officer (CEO) und geschäftsführender Gesellschafter der Travelmotion AG.

(firmenpresse) - Der Spezialreiseveranstalter mit Sitz in Zürich produziert und vertreibt unter seiner Premiummarke Golfmotion seit über 10 Jahren individuelle Golfreise-Pakete in mehr als 20 Ländern europaweit. Lambertz betreut die Travelmotion AG bereits über ein Jahr als Unternehmensberater.

Zuvor verantwortete er seit 2000 als Vorstand Marketing TUI AG und TUI Travel PLC die weltweite Führung aller touristischen TUI Marken. Davor war Lambertz unter anderem bei der Henkel KG und der Group Danone in leitenden Positionen tätig.

Der gelernte Diplom-Kaufmann und Fachbuch-Autor ist seit über 25 Jahren Innovations- und Markenberater und entwickelte weltweit bekannte Markenkonzepte wie zum Beispiel den TUI Smile. Er ist bereits mit dem Marken-Award und dem Deutschen Kommunikationspreis ausgezeichnet worden.

Michael Lambertz: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Die Travelmotion AG ist ein individueller Reisespezialist mit großem Wachstumspotential. Unser Team engagiert sich mit großer Leidenschaft für ihre Kunden, Marken und Ziele." Mit Erfolg: "Die Premiummarke Golfmotion verzeichnet in 2016 zweistellige Zuwachsraten", so Lambertz. Und weiter: "Außerdem haben wir im aktuellen Jahr sukzessive unser Portfolio erweitert, in ein neues Buchungs- und Content Managementsystem, ein responsives Webdesign und ein frisches Markenlayout investiert." Im Frühjahr 2017 wird die Travelmotion AG eine neue Marke und ein innovatives Reiseportal auf den Markt bringen.

Die Travelmotion AG mit Sitz in Zürich ist ein international operierender Reiseveranstalter, der sich in den vergangenen Jahren auf die Durchführung individueller Golfreisen im gehobenen Luxussegment spezialisiert hat.

Die Premiummarke Golfmotion führt den Golfreise-Markt maßgeblich durch seine persönliche Beratung und individuelle Golfreisepakete an. Der Golfreise-Spezialist versteht sich als modernes Reiseunternehmen, das aktuellen Anforderungen fortschrittlich entgegenkommt und dabei seiner eigenen Ideologie treu bleibt: Golfreisen und Golfhotels zu günstigen Konditionen, flexible Preisgestaltung mit Best-Preis-Garantie und dem Anspruch an einen perfekten Golfurlaub.



