PAKETINwowi ist die flexible Paketannahme in Mehrfamilienhäusern

PAKETIN hat seine innovative Warenübergabelösung nun auch für Mehrfamilienhäuser optimiert. Durch die Weiterentwicklung der bewährten Schließtechnologie PAKETINpur und deren Anwendung im neuen Paketkastensystem PAKETINwowi ist es jetzt auch möglich, den Service der sicheren und bequemen Warenübergabe in Mehrfamilienhäusern zu realisieren.



Davon profitieren einerseits die Bewohner in Mehrfamilienhäusern, indem sie ihre online bestellten Waren jederzeit an der Haustür empfangen können, auch wenn sie nicht zu Hause sind. Zum anderen profitiert die Wohnungswirtschaft durch den verbesserten Mieterservice und dadurch, dass die Paketboten keinen Eintritt mehr zum Wohnhaus benötigen, was die Sicherheit, Ordnung und Ruhe im Haus stark verbessert.



Aus den gewonnenen Erfahrungen im Pilotprojekt mit der größten Thüringer Wohnungsgesellschaft "jenawohnen GmbH" und dem Partner Paul Wolff GmbH wurde PAKETINwowi weiterentwickelt und verfeinert. Das Paketkastensystem ist in der Anzahl der Fächer und Bewohner sehr flexibel, beliebig erweiterbar und durch sein Gehäuse aus Beton äußerst robust. Die Installation des Systems ist sehr einfach und bedarf keinerlei großer Vor- und Nachbereitungen. Das Wohnungsunternehmen bekommt eine Investitionssicherheit.



Ganz neu und Kern der Lösung ist die dynamische Fächerverwaltung einer beliebigen Anzahl von Paketfächern. Jeder Bewohner erhält bei Bedarf sein persönliches Paketfach. Während dieser Nutzung ist eine Mehrfachzustellung weiterer Lieferanten für den Bewohner möglich. Erst nachdem der Empfänger sein Fach geleert hat, wird dieses wieder allen Bewohnern zur Verfügung gestellt. Jörg Hänel, Geschäftsführer der PAKETIN GmbH ist zuversichtlich: "Durch diese innovative Lösung werden Mehrfachbesetzungen von Paketkästen durch einen Empfänger vermieden und das System behält ausreichende Kapazitäten für Paketlieferungen an andere Hausbewohner."





Bisher nur in Einfamilienhäusern realisiert, kommt die innovative Schließtechnologie des Jenaer Unternehmens auch bei PAKETINwowi zur Anwendung. Das Zugangsmodul PAKETINpur macht es möglich, den Paketkasten mit einem Mobiltelefon zu öffnen. Der Lieferdienst legt eine Sendung in den PAKETIN-Kasten des Kunden, den er ganz einfach per Telefonanruf öffnen kann. Der Kunde wird im Anschluss mobil über die Sendung benachrichtigt und kann die Ware ebenso über einen Anruf aus dem Mobilfunknetz in Empfang nehmen. Auch Rückendungen können auf diese Weise bequem abgewickelt werden, was zusätzliche Wege zum Paketshop überflüssig macht. Mit den neuen, großen Paketkastensystemen PAKETINwowi kann dieser Service der bequemen Warenübergabe ab der Haustür jetzt auch den Bewohnern von Mehrfamilienhäusern angeboten werden.







http://www.paketin.de



PAKETIN - ist die sichere, schnelle, unabhängige und individuelle Paketempfangs und -versand-Lösung für die 100%-ige Annahme und Retoure von Paketen. Mit PAKETIN öffnen Sie Ihren Paketkasten bequem per Telefonanruf oder App. Ihre Lieferanten, ob bspw. Servicepartner von Hermes oder Ihr Getränkelieferant, können ebenfalls auf die gleiche Weise in den Paketkasten einliefern bzw. abholen. Auch Retouren sind auf dieser Weise problemlos möglich. Empfangen und Retournieren auch Sie auf dem heutigen Stand der Technik. Warteschlagen auf der Post und das lästige Pakethinterherrennen haben ab sofort ein Ende!



PAKETIN GmbH

Hans-Knöll-Straße 6, 07745 Jena

