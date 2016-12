Verschuldung in Minuten: 3 von 4 Krediten sind besonders teuer und riskant

(ots) - Sofortkredite, Dispokredite, Kurzzeitkredite und

Kreditkarten bieten unmittelbar Geld - ihre Konditionen unterscheiden

sich stark.



- Auszahlung: sofort - 15 Tage

- Kreditrahmen: 50 - 5.000 Euro

- Laufzeit: 7 Tage - unbegrenzt

- Zinsen: 0 - 25 Prozent



In der Weihnachtszeit gehen viele Verbraucher an ihr finanzielles

Limit oder sogar darüber hinaus. Spätestens Ende Dezember führt dies

in Verbindung mit den laufenden Kosten und den eintreffenden

Jahresrechnungen häufig zur Zahlungsunfähigkeit. Um diese unmittelbar

zu vermeiden, nutzen viele ihren Dispokredit, ihre Kreditkarte, einen

Kurzzeit- oder einen Sofortkredit. Ein aktueller Vergleich zeigt wie

teuer, unkalkulierbar und riskant das sein kann und gibt eine

Entscheidungshilfe.



Dispokredit, Kreditkarte und Kurzzeitkredit sind am teuersten und

riskantesten



Der Dispokredit zählt zu den bekanntesten und bequemsten

Möglichkeiten, schnell an Geld zu kommen. Mit durchschnittlich 10

Prozent Zinsen ist er für Verbraucher aber auch sehr teuer.* Die

fehlende reguläre Tilgung macht den Dispokredit unkalkulierbar und

riskant. Zudem kann sie eine teure Dauerverschuldung des

Kreditnehmers bewirken. Der Dispokredit sollte daher nur in

Ausnahmefällen und dann nur kurzfristig genutzt werden.



Auch mit Kreditkarten können Verbraucher Geldengpässe unmittelbar

überbrücken. Im Fall von Charge-Kreditkarten muss das geliehene Geld

allerdings mit einer Einmalzahlung spätestens nach zwei Monaten

zurückgezahlt werden. Das kann schnell dazu führen, dass zur

Rückzahlung ein weiterer Kredit aufgenommen werden muss und es zu

einer Anschluss-, Mehrfach- bzw. Dauerverschuldung kommt. Das gilt

bedingt durch Zinsen von bis zu 25 Prozent auch für

Revolving-Kreditkarten.** Daher sollten Kreditkarten nur in

Ausnahmefällen und nur dann genutzt werden, wenn der Kredit



problemlos mit einer Einmalzahlung kurzfristig zurückgezahlt werden

kann.



Bei einem Kurzzeitkredit, auch Payday Loan genannt, müssen

Verbraucher bis zu 15 Banktage warten, bis das Geld ausgezahlt wird.

Die Zinsen liegen bei bis zu 13,90 Prozent. Wer das Geld schneller

braucht, kann gegen Zahlung von Aufschlägen eine Expressbearbeitung

buchen. Dann soll die Auszahlung nach spätestens 24 Stunden erfolgen.

Dadurch wird der ohnehin teure Kurzzeitkredit noch teurer. Er sollte

deshalb nur in Ausnahmefällen und nur dann genutzt werden, wenn man

bis zu 15 Tage auf das Geld warten und den Kredit problemlos mit

einer Einmalzahlung nach spätestens 62 Tagen zurückzahlen kann.



Sofortkredit hat längste Laufzeit aber günstigste Zinsen und

sicherste Rückzahlungsoption



Wer einen Sofortkredit nutzt, kann sich zwischen 1.000 und 5.000

Euro leihen und bekommt das Geld sofort ausgezahlt. In Deutschland

wird diese Kreditvariante bislang nur von einem Anbieter unter dem

Namen Kredit2Go angeboten. Verbraucher zahlen dort derzeit 4,99

Prozent Zinsen. Durch die gleichmäßig verteilte Rückzahlung und die

im Voraus bekannten monatlichen Raten ist der Sofortkredit für

Verbraucher genauso wie der Kurzzeitkredit gut kalkulierbar. Das

Risiko in eine Anschluss-, Mehrfach- bzw. Dauerverschuldung zu

rutschen ist dagegen deutlich kleiner als beim Dispokredit, der

Kreditkarte und dem Kurzzeitkredit. Die im Verhältnis zu den anderen

drei Kreditvarianten lange Laufzeit von 36 Monaten wirkt nachteilig.

Sie ist jedoch die Voraussetzung für niedrige monatliche

Rückzahlungsraten und bietet damit gerade finanzschwächeren

Kreditnehmern die Möglichkeit, den Kredit regulär zurückzahlen zu

können. Ein Sofortkredit ist dann die richtige Option, wenn zu

möglichst geringen Zinsen Geld geliehen werden soll und die

Gesamtsumme nicht sofort als Einmalzahlung zurückgezahlt werden kann.



Quellen

* Stiftung Warentest (08/2016)

** Ratgeber-Geld.de, Kreditkarten.net



Weiterführende Informationen & Materialien



- Tabellarischer Überblick - Dispokredit, Kreditkarte, Kurzzeitkredit

und Sofortkredit im Vergleich:

https://smava.de/presse/downloads/



- Detaillierter Vergleich von Dispokredit, Kreditkarte,

Kurzzeitkredit und Sofortkredit:

https://www.smava.de/blog/finanz-news/3-von-4-sofortkrediten-sind-teu

er-und-riskant/



- Pressemitteilung im Original:

https://www.smava.de/presse/pressemitteilungen/







Pressekontakt:

markengold PR GmbH

Katarzyna Rezza Vega

Münzstr. 18

10178 Berlin

+49 (30) 21915960

smava.de(at)markengold.de

http://www.markengold.de



Original-Content von: smava GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

smava GmbH

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 15.12.2016 - 13:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1436856

Anzahl Zeichen: 5113

Kontakt-Informationen:

Firma: smava GmbH

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 30 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung