AOK Niedersachsen hält günstigen Beitrag stabil / 106.000 Neukunden lassen die Kasse auf 2,55 Millionen Versicherte wachsen

(ots) - Der Beitragssatz der AOK Niedersachsen wird auch

im kommenden Jahr mit 15,4 Prozent (inklusive 0,8 Prozent

Zusatzbeitrag) das dritte Jahr in Folge stabil bleiben - und damit

0,3 Prozentpunkte unter dem bundesweiten Durchschnitt. Dies hat der

Verwaltungsrat der Kasse in seiner heutigen Sitzung entschieden.

Zudem hebt die AOK zum Jahreswechsel das maximale

Mehrleistungs-Budget für die Versicherten grundsätzlich von 250 Euro

auf 500 Euro an. Zu diesem Leistungs-Plus zählen unter anderem die

professionelle Zahnreinigung, Reiseschutzimpfungen,

Osteopathiebehandlung und Sonderleistungen bei Schwangerschaft, die

nicht zum Standard der gesetzlichen Krankenkassen gehören.

Versicherte bekommen bei der AOK 80 Prozent ihrer Kosten erstattet.



"Die AOK wird unter diesen soliden Rahmenbedingungen noch weiter

wachsen", ist sich der AOK-Vorstandsvorsitzende Dr. Jürgen Peter

sicher. In diesem Jahr hat die Kasse mit 106.000 Neukunden ihren

größten Versichertenzulauf in der Unternehmensgeschichte erzielt.

Insgesamt 2,55 Millionen Kunden vertrauen inzwischen der AOK; das ist

jeder dritte Einwohner Niedersachsens. "Die AOK ist die führende

Kraft im Gesundheitssektor und finanzwirtschaftlich kerngesund

aufgestellt. Mit der Nähe zum Kunden an 121 Standorten und einer

optimalen Gesundheitsversorgung setzen wir den Wachstumskurs

engagiert fort", erklären die alternierenden

Verwaltungsratsvorsitzenden Ulrich Gransee und Bernd Wilkening.



Der Haushaltsplan 2017 der AOK Niedersachsen umfasst 8,6

Milliarden Euro in der Krankenversicherung sowie 2,0 Milliarden Euro

in der Pflegeversicherung. Eingerechnet sind erwartete Mehrausgaben

durch gesetzliche Änderungen in Höhe von 958 Millionen Euro.

Betriebsmittel und Rücklagen der Kasse belaufen sich aktuell auf rund

eine Milliarde Euro.







