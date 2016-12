BMWi-Etat für Auslandsmessebeteiligungen steigt 2017 auf 44 Mio. Euro (FOTO)

(ots) -

Bundeswirtschaftsministerium unterstützt deutsche Aussteller

weltweit



Mehr Geld gibt es 2017 für das Auslandsmesseprogramm des

Bundeswirtschaftsministeriums, das deutsche Unternehmen auf

Auslandsmessen unterstützt. Der Deutsche Bundestag hat im Rahmen der

Verabschiedung des Bundeshaushalts 2017 beschlossen, den Etat für

dieses Exportförderinstrument um 1,5 Mio. auf 44 Mio. Euro zu

erhöhen; der Haushaltsausschuss hatte eine entsprechende Empfehlung

gegeben. Damit können Kostensteigungen in wichtigen Auslandsmärkten

teilweise aufgefangen werden. Außerdem kann die Zahl der geplanten

German Pavilions von bisher rund 230 Anfang 2017 leicht erhöht

werden.



Der AUMA hatte als Verband der deutschen Messewirtschaft schon

seit längerem gefordert, den Etat deutlich zu erhöhen. Der

AUMA-Vorsitzende Walter Mennekes erklärte dazu: "Die Entscheidung des

Bundestages ist ein Schritt in die richtige Richtung. Gerade

Mittelständler, die in schwierigen Auslandsmärkten Fuß fassen wollen,

können diese Unterstützung gut gebrauchen. Denn in den letzten Jahren

konnte eine Reihe von Beteiligungen aufgrund der begrenzten Mittel

nicht realisiert werden; entsprechend konnten viele inte-ressierte

Firmen nicht an dem Programm teilnehmen.



Das Spektrum der Messen, auf denen es German Pavilions gibt,

sollte kontinuierlich erweitert werden, damit der Mittelstand neue

Geschäftschancen nutzen kann. Das kann auch weitere Länder

einschließen. Dazu muss der Auslandsmesse-Etat in den nächsten Jahren

weiter erhöht werden."







Pressekontakt:

Harald Kötter, Telefon: 030 24000-140

Fax: 030 24000-340, E-Mail: h.koetter(at)auma.de



Original-Content von: AUMA e.V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

AUMA e.V. fhc-shanghai-2016.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 15.12.2016 - 13:42

Sprache: Deutsch

News-ID 1436861

Anzahl Zeichen: 1943

Kontakt-Informationen:

Firma: AUMA e.V. fhc-shanghai-2016.jpg

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 21 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung