Früher Start der Buchungssaison: Run auf Wohnmobile für den Sommer 2017

(ots) - Wer für den Sommer 2017 einen Wohnmobil-Urlaub plant,

sollte sich sein Fahrzeug möglichst früh sichern, denn bereits jetzt

ziehen die Buchungen für Wohnmobile in Deutschland und Skandinavien

an. Weitere EU-Länder folgen dicht dahinter. Wo jetzt noch

Schnäppchen möglich sind und wie Reisende zusätzlich sparen, verrät

das Vergleichsportal CamperDays.



Der Trend zum Wohnmobil-Urlaub hält an: Bereits jetzt startet die

Buchungssaison für den Wohnmobil-Sommer 2017. Allein in den

vergangenen sechs Wochen haben sich die Buchungsanfragen für

Skandinavien inkl. Island im Vergleich zum Vorjahr mehr als

verdoppelt, für Deutschland sogar verdreifacht. Größere Reisemobile

ab vier Schlafplätzen für die Sommerferien in Deutschland und

Skandinavien könnten daher schon im März ausgebucht sein. "Kleinere

Wohnmobile sind meistens noch bis Ende April verfügbar, danach müssen

wir vielen Kunden absagen", erklärt Raphael Meese, Produktmanager bei

CamperDays. Bei Vermietstationen in und um Hamburg und München sowie

in Baden-Württemberg seien die Fahrzeuge besonders schnell

vergriffen, weil attraktive Sommer-Reiseziele wie Nord- und Ostsee

bzw. Italien und Frankreich von dort aus schnell zu erreichen sind.



Wer jetzt noch für seinen Wohnmobil-Urlaub in Skandinavien sparen

möchte, muss schnell zuschlagen: "Bis zum 31. Januar 2017 bieten

einzelne skandinavische Vermieter noch Frühbucherrabatte an", so

Raphael Meese. Außerdem sei es ratsam, die Anmietung und Rückgabe auf

einen Werktag zu legen, um Zusatzgebühren für Abholung und Abgabe an

Samstagen zu vermeiden. Sonntags seien ohnehin alle Stationen

geschlossen. Um den Kunden teure Parkgebühren für ihr Privatauto

während der Reise zu ersparen, bieten einige Vermieter auf Anfrage

Stellplätze auf ihrem Gelände an. Zusätzlich wissenswert für

Kurzurlauber: Während der Hauptsaison in den Sommerferien ist bei



allen Vermietern in Deutschland eine Mindestmietdauer von 14 Tagen

Bedingung.



Über CamperDays:



CamperDays.de ist ein Vergleichsportal für Miet-Wohnmobile

weltweit mit direkter Buchungsmöglichkeit und persönlicher Beratung.

Das Portal hat sich auf günstige, tagesaktuelle Preise sowie eine

transparente Vergleichbarkeit von Details spezialisiert:

Versicherungen, Informationen zur Ausstattung, Mietbedingungen,

sämtliche Gebühren sowie Bewertungen finden Kunden direkt in der

Angebotsübersicht. Zum kostenlosen Service gehört außerdem eine

ausführliche telefonische Beratung von Reiseexperten. FOCUS-MONEY

kürte CamperDays im Januar 2014 zum "Besten Vergleichsportal" für

Wohnmobiltarife. Das Portal wurde im April 2013 von den Betreibern

von Deutschlands marktführendem Mietwagen-Preisvergleich

billiger-mietwagen.de an den Start gebracht, die Firma gehört zu

7Travel, einem Teil der ProSiebenSat.1 Media SE.







