Tourismusjahr 2017 auf Rügen: Aktiv in allen Elementen

Urlaub auf Deutschlands größter Insel - erlebnisreich, sportlich und nachhaltig

Aktivurlaub 2017 auf Rügen - ein Erlebnis zu jeder Jahreszeit

(firmenpresse) - Das Thema Aktivurlaub wird im Tourismusjahr 2017 auf der Insel Rügen großgeschrieben. Die klare, salzhaltige Meeresluft, ein Netz von rund 800 Kilometern an Rad- und Wanderwegen und die reizvolle Küste mit ihren Kreidefelsen laden ein, den Urlaub aktiv zu gestalten - aktiv in allen Elementen.

Rügen gehört zu den sonnenreichsten Regionen Deutschlands, bietet gesunde Luft, malerische Hügellandschaften, einzigartige Steilküsten, verträumte Fischerdörfer, schmucke Seebäder, fischreiche Boddengewässer und feinsandige Ostseestrände, an denen Blauen Flaggen für hervorragende Wassergüte wehen.

Abwechslungsreich ist die Insel und vielfältig sind die Aktivangebote für Neugierige, für Neueinsteiger, Fortgeschrittene, für Familien und Profis. Rügen lädt ein zum Aktivurlaub, zum Radwandern oder zu Rennrad-Touren, zum Joggen, Angeln oder Windsurfen, zum Reiten, Schwimmen und Wandern. Entspannung mit Wohlfühlgarantie versprechen Strand-Yoga oder Tai Chi und die Wellnesseinrichtungen in den Badeorten, Hotels und Pensionen auf der Insel Rügen.

Aktivurlauber haben seit Jahren viele Rügener Sportveranstaltungen in ihrem Terminkalender: den Wanderfrühling mit mehr als 70 kostenlosen Angeboten, die traditionsreichen Segelregatten, den Binzer Halbmarathon, das Insel-, Sund- und Vilmschwimmen, die Tour d' Allee, den Rügen-Rund-Radmarathon oder die Strand-Turniere. Das ist Aktivurlaub pur, Aktivurlaub für alle.

Mehr als 1000 Freizeitläufer, -schwimmer und -radfahrer, Leistungssportler und Profi-Triathleten werden im September 2017 zum 4. IRONMAN 70.3 Rügen erwartet. Dieses Sportereignis begeistert die Zuschauer und verlangt den Triathleten alles ab - beim Schwimmen über 1,9 Kilometer in der Ostsee, beim Radrennen über 90 Kilometer durch die Alleen der Insel und beim abschließendem Halbmarathon durch das mondäne Ostseebad Binz, angefeuert von tausenden Zuschauern. Da liegt Adrenalin in der Luft, da ist Spannung garantiert, Aktivurlaub extrem.

Über die Tourismuszentrale Rügen GmbH

"Rügen. Wir sind Insel. " Gemäß diesem Motto wirbt die Tourismuszentrale Rügen - Gesellschaft für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit mbH (TZR) seit 2001 weltweit für die Insel Rügen.

Image- und Markenpflege

Kommunikation und Angebote

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

Messe und Promotion

Marktforschung

Informations- und Datentechnologien

Qualitätsmanagement

Mit reichweitenstarken Broschüren und digitalen Plattformen bietet die TZR überzeugende Kommunikationsangebote für Reisende aus dem In- und Ausland. Gleichwohl schaffen unter anderem diese Prozesse eine kooperative Plattform für die Tourismusbranche, Politik, Wirtschaft, Kulturschaffende, Handel als auch für die Einwohner Rügens. In Kooperation mit nationalen und internationalen Partnern sorgt die TZR auch für Bekanntheit und Synergien über nationale und europäische Grenzen hinaus. Die TZR fördert Vielfalt, Bekanntheit und Erfolg der Insel Rügen und steht für einen wirtschaftsförderlichen und öffentlichen Zweck. Die Tourismuszentrale Rügen Gesellschaft für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit mbH ist 100%ige kommunale Gesellschaft der Inselgemeinden Rügens. www.ruegen.de www.wirsindinsel.de

Tourismuszentrale Rügen GmbH

