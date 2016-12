Bio Ingwer-Pulver: ein heißes Mittel für die kalte Jahreszeit

BioNutra Ingwer-Pulver kommt ab Dezember 2016 auf den deutschen Markt. Rechtzeitig zur kalten Jahreszeit bringt dieses traditionelle Heilmittel Wärme und Wohlbefinden.

(firmenpresse) - Ingwer gehört zur Familie der Ingwergewächse (Zingiberaceae) und ist weit verbreitet in den subtropischen und tropischen Regionen in Asien, wie Indien, Sri Lanka, China, Vietnam?Das Rhizom dieser Pflanze wird für den Verzehr gesammelt und hat eine gelbliche Farbe mit leicht scharfen Geschmack.



Ingwer ist ein beliebtes Gewürz in Asien. Es wird gerne mit Fleisch in der Küche verwendet. Z.B. wird Ingwerscheiben gerne Hühnerbrühen zugegeben, um den rohen Geruch von Fleisch zu neutralisieren und ein frischen Geschmack zu bekommen. Vielen Gerichten gibt es zusätzlich eine leichte aromatische Schärfe.



In der indischen und chinesischen Medizin ist Ingwer ein beliebtes Heilmittel. Es soll wärmende Wirkung haben und ist ein weitverbreitetes Hausmittel gegen Erkältung. In wissenschaftlichen Studien wurde die Wirkung von Ingwer für die Schmerzlinderung und Entzündungshemmung nachgewiesen.



Sehr bekannt ist sein positiver Effekt gegen Übelkeit, z.B. bei langen Reisen mit dem Auto und Flugzeug. Diese positive Wirkung gegen Übelkeit wurde auch bei Chemotherapie-Patienten nachgewiesen. Forscher der Universität von Rochester (USA) haben im Jahr 2011 festgestellt, dass Patienten, die drei Tage vor der Chemotherapie ein Ingwer-Extrakt einnahmen, deutlich weniger Übelkeitsbeschwerden bei der eigentlichen Therapie haben.



BioNutra Ingwer-Pulver wird unter kontrolliert biologischen Bedingungen in Indien angebaut. Ingwer-Pflanzen wachsen hier in einer Bauerngemeinschaft, die sich auf den natürlichen Anbau von traditionellen Heilpflanzen spezialisiert hat; ganz ohne Verwendung von chemischen Pestiziden oder künstlichen Dünger. Die reifen Knollen der Ingwerpflanze werden gesammelt, getrocknet und fein zu Pulver gemahlen.

Ab Dezember 2016 kommt dieses Produkt luftdichtverpackt auf den deutschen Markt. Es bildet ein weiteres hochwertiges Produkt im Sortiment von Bio-Superfoods von BioNutra neben weiteren Produkten wie Moringa- und Kurkuma-Pulver.





BioNutra ist eine Marke des Dr. Nguyen Handelsunternehmens. Es ist ein kleines Unternehmen, das hochwertige gesunde Produkte importiert und diese im Direktvertrieb online anbietet. Wir legen wert auf fairen Handel und nachhaltige Landwirtschaft.



