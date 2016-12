LINDY überträgt UHD 4K mit voller Farbdynamik über 200 Meter

Mit einem neuen Transmitter-Receiver-Paar überträgt ein neuer LINDY HDMI-Extender 4K-Signale über Glasfaser bis 200 Meter.

(firmenpresse) - Dabei unterstützt der Extender alle unter HDMI 2.0b definierten Signalarten einschließlich High Dynamic Range (HDR). Dies entspricht einer HDMI-Bandbreite von stolzen 18 Gbit/s.



Der Öffentlichkeit wird die Lösung erstmalig auf der Integrated Systems Europe vom 7. bis 10. Februar 2017 in Halle 8 an Stand H210 vorgestellt. Die ISE ist Europas größte Messe für professionelle AV-Lösungen und AV-System-Integration.



Seinen vielfältigen Einsatz findet der neue Extender in professionellen AV-Installationen, in der Veranstaltungstechnik oder in fest installierten AV- und Digital Signage-Anlagen. Sowohl der HDMI 2.0b-Video-Standard als auch der HDMI 2.0b-Audio-Standard werden vollständig unterstützt. Auch die übrigen durch HDMI definierten Standards wie HDCP 2.2, CEC, Hot Plug Detection oder EDID werden wie bei einer klassischen Verkabelung bedient und über das Glasfaserkabel übertragen.



Transmitter und Receiver über ein LWL-Netzwerkkabel verbinden



Transmitter- und Receiver-Einheit verfügen jeweils über eine MPO/MTP-Buchse, über die ein OM3-LWL-Kabel in der jeweils benötigten Länge angeschlossen werden kann. Trotz Verwendung von LWL-Netzwerkkabeln wird jedoch kein Netzwerksignal, sondern ein proprietäres zwischen Transmitter und Receiver übertragen. Dieses Signal überträgt den kompletten HDMI-Stream unkomprimiert und quasi verzögerungsfrei über Distanzen bis 200 Meter.



Kompakt und robust



Mit rund 4 Watt weisen Transmitter wie auch Receiver sehr geringe Verbrauchswerte auf. Kompakte Bauformen des Metallgehäuses von 14 x 7,5 x 3 cm und der Temperaturbereich im Betrieb von -10°C bis 50°C machen flexible Einsatzszenarien möglich.



Preise und Verfügbarkeit



Über Fachhändler oder den LINDY-Online-Shop ist das Transmitter-Receiver-Paar "HDMI 2.0 4K60 Extender Fiber / LWL 200m" (Artikelnummern 38204) ab sofort verfügbar. Der Preis liegt bei 1049 EUR inkl. MwSt. Passende MPO/MTP-Kabel in Standardlängen bis 200 Meter sind ebenfalls verfügbar.





Diesen HDMI-Extender stellt LINDY der Öffentlichkeit auf der Messe Integrated Systems Europe, ISE, in Amsterdam an Stand 8-H210 neben weiteren Innovationen aus dem AV-Bereich vor: www.iseurope.org



Weitere Informationen unter http://ise2017.lindy.com









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.lindy.de



Die 1932 gegründete heutige LINDY-Elektronik GmbH ist das deutsche Headquarter der weltweit tätigen LINDY Gruppe.



LINDY stellt Produkte im Bereich Audio/Video und Computer Connectivity her. Die Hauptproduktgruppen bilden Konverter, Umschalter, Splitter und Extender im AV-Bereich, Console- und KVM (Keyboard/Video/Mouse)-Switching sowie Extension-Lösungen, USB- und FireWire-Produkte, sowie traditionell alle Arten von Kabeln und Adaptern in diesen Bereichen.



LINDY-Produkte unterliegen umfangreichen Qualitäts- und Eignungstests und einer qualifizierten Überwachung. LINDY bietet zu seinen Produkten einen problemlos erreichbaren Pre- und After-Sales-Service. Bei einer sehr hohen Verfügbarkeit werden Bestelleingänge bis 17 Uhr noch am gleichen Tag aufgeliefert und erreichen den Besteller innerhalb 24 Stunden. Die Technikhotline berät und hilft bei Problemen, wie auch bei übergreifenden Fragestellungen sowie bei Angebots-Erstellung für Systemhäuser und Reseller.



LINDY-Elektronik GmbH

Sendlinger Str. 24, 80331 München

Datum: 15.12.2016 - 16:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1436958

Anzahl Zeichen: 2498

Firma: LINDY-Elektronik GmbH

Ansprechpartner: Achim Heinze

Stadt: Mannheim

Telefon: +49 89 80077-0



