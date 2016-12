DOCMA Award 2017: SSST! – Super Short Story Telling

Der DOCMA Award 2017, der renommierte Wettbewerb der Zeitschrift DOCMA, dem im deutschsprachigen Raum führenden Magazin für Bildbearbeitung, geht erneut an den Start. Das Thema des Wettbewerbs 2017 lautet „SSST! – Super Short Story Telling“. Die Teilnehmer haben die Aufgabe, mit einem einzigen Bild eine ganze Geschichte zu erzählen. Preise im Wert von 20.000 Euro winken. Für die beste Arbeit stiftet Nopar International einen Zusatzpreis von 5.000 Euro. Einsendeschluss ist der 8. Mai 2017.

Lucky Luke – Dalton Pissoires (Olaf Giermann - DOCMA)

(firmenpresse) - Die kluge Geschichtenerzählerin Scheherazade hatte einstmals 1000 und eine Nacht Zeit, ihre Geschichten an den Mann zu bringen. In Zeiten des Internets und der sozialen Medien bleiben oft nur wenige Augenblicke, um Aufmerksamkeit zu erregen. Da gilt es, mit einem sprechenden Bild einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen.



Mit dem DOCMA Award 2017 fordert DOCMA die Leserinnen und Leser auf, sich dieser Herausforderung zu stellen. „SSST! – Super Short Story Telling“ lautet diesmal das Thema und die Aufgabe ist: Mit einem einzigen Bild soll eine ganze Geschichte erzählt werden, die andere Menschen fesselt, sie neugierig macht und sie für einen Moment innehalten und nachdenken, schmunzeln oder laut lachen lässt.



Grundlage des Bildes ist eine superkurze Geschichte. Diese können sich die Award-Teilnehmer selbst ausdenken, es kann aber auch ein Zitat sein, eine Zeile aus einem Lied oder Gedicht, eine Passage aus einem Buch oder ein Filmdialog. Natürlich kann auch zuerst die Bildidee entstehen, zu der passend die Geschichte geschrieben wird. Zu jedem Bild muss jedoch ein kurzer Text mit maximal 300 Zeichen mitgeliefert werden. Diese Kombination ermöglicht der Jury in jedem Fall nachzuvollziehen, ob und wie gut die erzählte Geschichte hinter dem Bild umgesetzt wurde.



Die eingereichten Bilder können ein Foto sein, eine Zeichnung, eine Fotomontage, eine 3D-Umsetzung oder eine Mischung aus allem. Hauptsache das Bild liegt am Ende digital vor. Es gibt drei Teilnehmerkategorien: Meister, Geselle, Lehrling. Die Teilnehmer bestimmen selbst, zu welcher Kategorie sie gehören. Jeder Teilnehmer kann 5 Bilder mit dem jeweils zugehörigen Text einreichen.



Einsendeschluss ist der 8. Mai 2017.



Die besten Bilder werden in DOCMA sowie in verschiedenen Ausstellungen präsentiert. Die erste Ausstellung zum DOCMA Award 2017 findet im Museum für Kommunikation in Frankfurt am Main statt.



Hauptsponsoren des DOCMA Awards 2017 sind Sigma und Fujifilm. Nopar International stiftet als Zusatzpreis 5.000 Euro für die beste Arbeit. Als weitere Sponsoren sind bisher dabei: Adobe, Eizo, Epson, JuicyWalls, Wacom, Datacolor, Horizonte Zingst, Museum für Kommunikation Frankfurt.





Bisherige Award-Themen waren:

(2003) Bildelement Ei, (2004) Gefälschte UFO-Fotos, (2005) Mischwesen, (2006) Perspektive 2030, (2007) Großes klein – Kleines groß, (2008) Gesichtspunkte, (2010) Digitale Bildfälschungen, (2011) Digitale Karikaturen, (2012) Vorsicht: Warnhinweise!, (2013) NATÜRLICH!? – Schöner als wahr, (2014) Rollenbilder –„Sein – Schein – Inszenierung“, (2015), „Privatsphäre kaputt? –

Das Leben vor der Kamera“









Den DOCMA Award gibt es seit 2002. Er wurde von der Zeitschrift „DOCMA – Doc Baumanns Magazin für Bildbearbeitung“ als jährlicher Wettbewerb im mitteleuropäischen Raum zur Förderung digitaler Bildbearbeitung ins Leben gerufen. Gegründet wurde Deutschlands führende Bildbearbeitungszeitschrift von den Photoshop-Experten Doc Baumann und Christoph Künne. Bisher erschienen 73 Hefte.

