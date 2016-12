Flüge und Hotels 2017 am besten sonntags buchen

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) 2017 wird ein gutes Jahr für Urlauber, denn die Preise für Flugbuchungen werden im Schnitt weiter sinken. In der heute veröffentlichten globalen Studie ?New Heights for Air Travel? präsentiert Expedia gemeinsam mit der Airlines Reporting Corporation (ARC) und weiteren Partnern einen umfassenden Überblick der voraussichtlichen Flugpreisentwicklung fürs kommende Jahr. Der Online-Reiseexperte verrät außerdem, zu welchem Zeitpunkt die Deutschen am besten buchen sollten, um sowohl bei Flug als auch Hotel deutlich zu sparen.

Expedia wirft den Blick aufs kommende Jahr und fünf Prognosen und Tipps lassen sich bereits jetzt fest machen:

* 1.Flugtickets werden billiger.

* 2.Der Januar ist der beste Monat für die Flugbuchung zu den meisten Zielen.

* 3.Der Sonntag ist der beste Tag für die Flug- und Hotelbuchung.

* 4.Flug und Hotel mindestens drei Wochen vor der Reise buchen.

* 5.Flug und Hotel im Paket buchen.

?Mit einem Partner wie der ARC an unserer Seite haben wir die Möglichkeit, auf eine Fülle von Flugdaten zurückgreifen zu können?, erklärt Andreas Nau, Geschäftsführer Zentraleuropa bei Expedia. ?Wir sehen eine deutliche Tendenz zu niedrigeren Preisen, mehr Flügen und mehr Destinationen, was die Reiseoptionen fast ins Unendliche wachsen lässt und letztendlich mehr Flexibilität zu besseren Preisen bedeutet?, so Nau weiter.

Flugpreise weiter im Sinkflug

Der durchschnittliche Ticketpreis für die Economy Klasse ist aktuell so niedrig, wie es seit 2013 nicht mehr der Fall war. In Europa sanken die Preise für Einzelflüge und Hin- und Rückflüge um durchschnittlich vier Prozent verglichen mit 2015. Betrachtet man die Preisentwicklung global, dürfen sich insbesondere die Südamerikaner freuen: Für Flüge nach Südostasien zahlen sie aktuell im Durschnitt 31 Prozent weniger als im vergangenen Jahr.

Urlaub im Januar buchen und Geld sparen

Frühbucher aufgepasst: Die Studie von Expedia und ARC bestätigt, dass der Januar der beste Monat ist, um günstig Hin- und Rückflug zu buchen. Dies betrifft vor allem Ziele innerhalb Europas, in Südamerika und Asien. Eine Ausnahme machen die USA: Hier ist tatsächlich der September der beste Monat, in dem man sein Ticket buchen sollte. Für all jene, die es früher im Jahr in die USA zieht, empfiehlt sich auch der Januar für gute Deals.

Wirft man den Blick auf Hotels, kann man global gesehen besondere Schnäppchen im Januar und November machen. Natürlich gibt es hier große Unterschiede von Markt zu Markt, weswegen Expedia empfiehlt, sich ausreichend Zeit zu nehmen, um ein Gespür für Preise und die saisonalen Schwankungen der gewünschten Destination zu bekommen.

Weitere Tipps und Infos zur besten Buchungszeit für Hotels gibt es auf dem Expedia Blog.

Mit Vorlauf buchen schlägt Last Minute

Man sollte aber nicht nur dem Buchungsmonat und -tag Beachtung schenken: Viel hängt auch davon ab, wie weit im Voraus man bucht. Handelt es sich um Verbindungen innerhalb Europas, legt Online-Reisebüro Expedia nahe, mindestens 85 Tage vor Abflug zu buchen, um sich den besten Ticketpreis mit einer durchnittlichen Ersparnis von 30 Prozent zu sichern. Plant man, von Europa in die USA zu fliegen, sind es sogar 180 Tage (ca. 6 Monate), was wiederum eine Einsparung von bis zu 34 Prozent verspricht.

Sonntags bucht es sich am günstigsten

Gute Nachrichten für alle, die am liebsten entspannt von zu Hause aus buchen: Der Sonntag ist, im Schnitt betrachtet, der beste Tag um Flüge und Hotels zu buchen. Abstand sollte man hingegen davon nehmen, freitags zu buchen, da der Großteil der Geschäftsreisenden dies erstaunlicherweise genau an diesem Tag macht. Besonders empfehlenswert ist der Sonntag für alle, die innerhalb Europas reisen: Der durchschnittliche Ticketpreis ist an diesem Tag gut 30 Prozent niedriger als an den anderen Wochentagen.

Flüge und Hotels am besten zusammen buchen

Ein entscheidende ? aber oft übersehene ? Sparmethode ist die gleichzeitige Buchung von Flug, Hotel und/oder Mietwagen über ein Online-Reisebüro. Die innerhalb der Reiseindustrie übliche Preisgestaltung erlaubt es, kombinierte Buchungen oder "Paketbuchungen" mit einem starken Preisnachlass anzubieten, der im Schnitt bei mehr als 130 Euro und je nach Reiseziel oft sogar weit darüber liegt.

Dieses Sparpotential wird nicht genutzt, wenn alle Elemente der Reise einzeln gebucht werden, was aber häufig vorkommt: Viele Reisende buchen Flüge oft zuerst, um dann zu einem späteren Zeitpunkt Hotel- und Mietwagenoptionen abzuklären. Dabei sind Paketbuchungen der einfachste Weg, sowohl bei internationalen Reisen als auch bei Inlandsreisen signifikant zu sparen.

Warum es sich außerdem lohnt, eine Samstagsübernachtung in die Buchung einzuplanen, verrät Expedia hier im Blog.

Die Daten und Partner hinter der Studie ?New Heights for Air Travel?

Jedes Mal wenn ein Kunde auf eine der Expedia Webseiten geht und nach Flügen sucht, wertet Expedia Millionen von Daten aus, um die besten Suchergebnisse anzuzeigen. Allein auf Expedia.com wurden in den ersten 20 Jahren mehr als 335 Millionen Flugverbindungen erstellt, wodurch Menschen in 1.820 Städte in 203 Länder reisten. Zusätzlich verfügen Expedias Partner bei ARC über Informationen zu mehr als 12,5 Milliarden Personenflügen. Dieser riesige Datenpool ermöglicht einen sehr detaillerten Blick auf die Flugreise-Trends.

?New Hights for Air Air Travel? präsentiert Expedias Analyse der Daten, die von ARC und anderen Quellen aus der Flugindustrie, wie IATA, Diio Mi und der Airline Tariff Publishing Company (ATPCO) zur Verfügung gestellt wurden.

Diese Pressemitteilung wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Expedia.de

Shortlink zu dieser Pressemitteilung:

http://shortpr.com/uwcauf

Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:

http://www.themenportal.de/reise/fluege-und-hotels-2017-am-besten-sonntags-buchen-16015





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.themenportal.de/reise/fluege-und-hotels-2017-am-besten-sonntags-buchen-16015



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Expedia.de



Hunderttausende Übernachtungsmöglichkeiten (von individuellen Boutique-Hotels bis zu namhaften Hotelketten), 400 Fluggesellschaften sowie eine breite Auswahl an Mietwagen und Aktivitäten vor Ort machen Expedia zu einem der weltweit führenden Online-Reiseportale. Expedia.de hilft seinen Kunden mit einer großen Auswahl und speziellen Filtermöglichkeiten dabei, genau die Reise zu finden, die am besten auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Dank der ausgezeichneten Expedia App können Flüge und Übernachtungen nun auch bequem und einfach mit dem Smartphone geplant und gebucht werden. Dank hilfreicher Funktionen z.B. Karten der Flughafenterminals, Benachrichtigungen zum Flugstatus, Wegbeschreibungen, Check Out-Zeiten macht die Expedia App Reisen zum Kinderspiel. In Deutschland kooperiert Expedia.de mit dem Bonusprogramm PAYBACK. Für die Buchung von Flügen erhalten Reisende pauschal 100 Punkte und bei der Buchung von Pauschalreisen, Click & Mix-Angeboten sowie Hotels gibt es für je ausgegebene 2 Euro einen PAYBACK Punkt.



Inspirationen und Tipps für die nächste Reise befinden sich auf Facebook: https://www.facebook.com/expedia.de. Expedia.de ist ein Tochterunternehmen von Expedia, Inc. Das Unternehmen bietet seinen Kunden zahlreiche Leistungen für Privat- und Geschäftsreisen, treibt die Nachfrage und Buchungen für Tourismusdienstleister und gibt Werbekunden die Möglichkeit, ihre Produkte und Dienste mit Expedia Media Solutions zielgruppengerecht in Szene zu setzen. Über das Expedia® Affiliate Network wickelt Expedia die Buchungen und Bestellungen einiger weltweit führender Fluggesellschaften und Hotelketten, namhafter Marken, viel besuchter Webseiten und zahlreicher anderer Geschäftspartner ab. (NASDAQ: EXPE) Für weitere Unternehmens- und Brancheninformationen besuchen Sie www.expediainc.com oder Twitter (at)expediainc.



Alle Warenzeichen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. © 2015 Expedia, Inc. Alle Rechte vorbehalten. CST: 2029030-50









Über Airlines Reporting Corporation (ARC)



ARC versorgt die Reiseindustrie in den USA mit führenden Business-Lösungen, Reisebüro-Akkreditierungsservices, Prozess- und Finanzmanagement-Tools sowie leistungsstarken Datenanalysen. 2014 bearbeitete ARC Carrier-Ticket-Transaktionen im Wert von 89,6 Milliarden Dollar für mehr als 9.400 Reisebüros mit 13.000 Verkaufsstellen. Durch die Bereitstellung von erstklassigen Business-Services und -Produkten ermöglicht ARC den teilnehmenden Agenturen und 200 Fluggesellschaften, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich die Gewinne zu steigern. ARC wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Arlington, Virginia. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.arccorp.com: http://www.arccorp.com/.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Expedia.de

PresseKontakt / Agentur:

Expedia.de

Pressekontakt Expedia

407 St John Street

London Uni EC1V 4EX

expedia(at)zucker-kommunikation.de

030 247 587-0

http://shortpr.com/uwcauf



Datum: 15.12.2016 - 16:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1436960

Anzahl Zeichen: 7228

Kontakt-Informationen:

Firma: Expedia.de

Ansprechpartner: Pressekontakt Expedia

Stadt: EC1V 4EX

Telefon: 030 247 587-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 87 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung