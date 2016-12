Ho ho ho: HUAWEI feiert den Erfolg des HUAWEI Mate 9 mit vorweihnachtlicher Rabattaktion

HUAWEI gibt Online-Shoppern bei Media Markt und Saturn 100 Euro Preisnachlass

(firmenpresse) - Düsseldorf, 15. Dezember 2016 - HUAWEI läutet die Weihnachtszeit ein und beschenkt Käufer des HUAWEI Mate 9 mit einem 100 Euro-Preisnachlass. Anlass ist der große Erfolg des HUAWEI Mate 9, das seit November auf dem Markt ist. Das aktuelle Smartphone kam sowohl bei den Verbrauchern als auch bei der Fachpresse und Branchenexperten so gut an, dass das Unternehmen seine Freude mit den Verbrauchern teilen möchte. 24 Stunden lang können Online-Shopper bei Media Markt und Saturn das HUAWEI Mate 9 zum vergünstigten Preis erwerben und ihren Lieben oder sich selbst unter den Tannenbaum legen -

innovative Kameratechnologien, ein kraftvoller Prozessor und ein langlebiger Akku inklusive.

"Der große Erfolg des HUAWEI Mate 9 und die positive Resonanz in den Medien ist überwältigend. Wir freuen uns, dass unser Mate 9 so gut angenommen wird - ein wichtiger Schritt für die Positionierung der Marke im Premium-Segment", sagt Walter Ji, Präsident Consumer Business Westeuropa bei HUAWEI.

HUAWEI macht den 17. Dezember 2016 zum Feiertag: Online-Shopper können an diesem Tag 24 Stunden lang beim Kauf eines HUAWEI Mate 9 bei Media Markt oder Saturn, den Code "MyMate9" nutzen und erhalten direkt einen Rabatt von 100 Euro. Die Lieferzeit wird beim Kauf angezeigt; erhältlich sind die Farben Moonlight Silver und Space Grey.

"Wer noch auf der Suche nach dem passenden Weihnachtsgeschenk ist oder sich selbst verwöhnen möchte, kommt bei dieser Aktion voll auf seine Kosten", sagt William Tian, Vice President Devices der HUAWEI Consumer Business Group Deutschland. "Bei uns stehen jederzeit die Wünsche der Verbraucher im Vordergrund. Wir hoffen, dass durch diese Aktion noch mehr Smartphone-Fans auf unsere Geräte aufmerksam werden und sich von unseren Technologien, Innovationen und Designs überzeugen lassen."





Über die HUAWEI Consumer Business Group



Die Produkte und Services von HUAWEI sind in über 170 Ländern verfügbar und werden von rund einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. HUAWEI ist der weltweit drittgrößte Smartphone-Anbieter und betreibt aktuell 16 Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in den USA, Schweden, Russland, Indien, China und Deutschland. Von der Gründung 1987 bis heute wächst das noch junge Unternehmen stetig. Das internationale Geschäft ist der entscheidende Wachstumsmotor - Europa und insbesondere Deutschland kommen dabei eine Schlüsselrolle zu. In Deutschland ist das Unternehmen seit 2001 aktiv, seit 2011 mit eigenem Smartphonebrand. Die HUAWEI Consumer Business Group hat ihre Europazentrale in Düsseldorf und ist neben Carrier Network und Enterprise Business einer von HUAWEIs drei Geschäftsbereichen, der folgende Bereiche abdeckt: Smartphones, mobile Breitbandgeräte, Wearables, Heimgeräte und Cloud-Services. Das globale Netzwerk von HUAWEI basiert auf 20 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche und bietet Verbrauchern überall auf der Welt neueste technologische Innovationen.

