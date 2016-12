JGA Schärpen für den Junggesellinnenabschied 2017

Vorstellung der besten Modelle

(firmenpresse) - Junggesellinnenabschied sind absolut im Trend. Auch 2017 werden wieder etliche Abschiede in Deutschlands Groß- und auch Kleinstädten erwartet. Da gehört das passende Kostüm maßgeblich dazu.

Und die passende Schärpe zum Verkleiden fehlt noch? Dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, das geeignete Model für die JGA Saison 2017 zu organisieren. Viele verschiedene Modelle in unterschiedlichen Farben und Formen sind verfügbar. Egal ob mit gängigem Trendmotiv oder mit individuellem Aufdruck.

Der Klassiker - Braut, Team Braut & Braut Security

Nach wie vor hoch im Rennen sind die Motive "Braut, Team Braut & Braut Security". Der Dauerbrenner ist für jeden JGA - egal ob Zuhause oder unterwegs - geeignet.

Indivuduell - Die bedruckte Schärpe

Name der Braut und Datum des Junggesellinnenabschied erinnern auch bei der Hochzeit oder lange danach noch an die letzte Party in "Freiheit". In der Wahl der Motive, Schriftart etc. sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Ladies Night - Für das elegante Feiern

Beim Bar & Club besuch eignen sich am besten JGA Schärpen mit dem Aufdruck "Ladies Night". Das stilvolle Highlight sorgt für die notwendige Aufmerksamkeit in jeder Location.

Einmal-Schärpen - Die günstige Variante

Häufig ist der Preis der alles-entscheidende Faktor beim Kauf von JGA Schärpen. Gerade wenn sie nur kurzzeitig (zum Beipsiel für eine JGA Fototour etc.) zum Einsatz kommen. Deshalb ist eine Low-Budget Variante verfügbar, die den Geldbeutel alles andere als Strapaziert.

Besucht also www.jga-schaerpen.de und schaut, welche Modelle für die Saison 2017 angesagt und verfügbar sind.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.jga-schaerpen.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die besten Schärpen für den Junggesellinnenabschied auf www.jga-schaerpen.de

Dies ist eine Pressemitteilung von

www.jga-schaerpen.de

PresseKontakt / Agentur:

www.jga-schaerpen.de

Susi Engel

Hohe Str. 42

51149 Köln

info(at)jga-schaerpen.de

0221

www.jga-schaerpen.de



Datum: 15.12.2016 - 16:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1436973

Anzahl Zeichen: 1900

Kontakt-Informationen:

Firma: www.jga-schaerpen.de

Ansprechpartner: Susi Engel

Stadt: Köln

Telefon: 0221





Diese Pressemitteilung wurde bisher 67 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung