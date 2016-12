WDR 2 MonTalk - Preisgekrönter Talk mit Thomas Gottschalk und Steffi Neu

WDR 2, Montag, 19. Dezember 2016, 19.05 - 21.00 Uhr



WDR 2 MonTalk (WH)

Studiogast: Thomas Gottschalk

Moderation: Steffi Neu





Die Sendung vom 18. Mai 2015 ist mit dem Deutschen Radiopreis 2016

ausgezeichnet worden - Anlass für WDR 2, die Aufzeichnung aus dem

Robert-Schumann-Saal im Museum Kunstpalast in Düsseldorf noch einmal

auszustrahlen.



Er ist eine der schillerndsten Figuren im deutschen Showgeschäft.

Wenige Tage vor seinem 65. Geburtstag sorgte Thomas Gottschalk beim

WDR 2 MonTalk in Düsseldorf für allerbeste Unterhaltung - aber auch

für tiefgehende, intime Augenblicke. Er sprach über das

widersprüchliche Verhältnis zu seinem Vater und erstes Heimweh. Er

gewährte einen bisher nicht bekannten Blick hinter die Kulissen des

Systems "Wetten, dass...?". Er sprach in berührender Weise über den

tragischen Unfall von Samuel Koch und die Beziehung, die zwischen den

beiden am Schicksalstag entstanden ist. Mit Überraschungsgast Alfons

Schuhbeck erlebten wir eine Facette dessen, was für Thomas Gottschalk

Freundschaft bedeutet. Und absolute Stille im Saal herrschte, als er

über den schmerzlichen Verlust seiner Freunde Udo Reiter und Gunter

Sachs sprach. Einer der Gänsehautmomente an diesem Abend.



Die WDR 2 MonTalk Band "Die Poplounge" interpretierte Gottschalks

Wunschtitel - und das zu seiner Verblüffung und Freude so gut, dass

er während der Sendung aufstand und der Band mit Handschlag zu ihrem

Können gratulierte. Ein restlos begeistertes Publikum erlebte eine

schlagfertige, spontane Steffi Neu und einen Thomas Gottschalk in

vielen seiner Facetten, witzig, persönlich und berührend.



Am Montag, den 19. Dezember, wiederholt WDR 2 das in der Kategorie

"Bestes Interview" mit dem Deutschen Radiopreis 2016 ausgezeichnete

Gespräch zwischen Steffi Neu und Thomas Gottschalk.





