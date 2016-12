Neue World-Building App Freggers Play lässt Kinder spielend programmieren

(ots) - Mit Freggers Play

(https://www.freggersplay.de/) hat die SPiN AG eine App fürs iPad

geschaffen, die es Kindern und Kind Gebliebenen ermöglicht, in einer

visuell außergewöhnlichen dreidimensionalen Welt aus Luftschlössern

Wirklichkeit werden zu lassen.



"Lernst du schon wieder?"



Für Kinder bietet Freggers Play einen Spielplatz für Träume und

Eingebungen, auf dem man tüfteln, gestalten oder einfach nur Spaß

haben kann - ohne vorgegebene Pfade, schulmeisterliche Belehrung und

Zeitlimit. Für Eltern ist es ein pädagogisch wertvolles Lernspiel,

das Kindern Denkmuster der Informatik und lebenswichtiges

Handwerkszeug für die Jobs des 21. Jahrhunderts vermittelt.



Die Welt programmieren



Mit genial einfachem 3D-Editor, grafischer Programmiersprache,

Physik-Engine und Partikeleffekten ist Freggers Play quasi ein "Unity

für Kids" - also ein Baukasten für besonders kreative, intrinsisch

motivierte Kids, könnte man meinen...



Freggers Play aber schafft eine stimulierende Umgebung mit

liebevoll ausgestalteten Objekten und atmosphärischen Kulissen, die

zu Kristallisationspunkten für eigene Ideen werden. Nichts muss,

alles kann. Was nicht ganz passt, regt divergentes Denken an und wird

passend gemacht. Kreative Problemlösungen entstehen aus der Situation

und selbst gesteckten Zielen. Inspiration und Imagination führen zu

Illumination. Plötzlich hat man Programmieren gelernt und es fast

nicht gemerkt.



Neuland war gestern, Stereotype auch



"Kinder wachsen heute selbstverständlich mit Technologie auf. Sie

hinterfragen Smartphones und Tablets nicht, sie nutzen sie einfach -

zum Spielen, Erschaffen, Kommunizieren, und um sich auszudrücken",

meint Vorstand Fabian Rott. "Ob Mädchen oder Junge, technisch affin

oder nicht; das sind Schubladen, die uns nicht interessieren", führt



Rott weiter aus. "Selbst wer mit Freggers Play nur 'Puppenhaus'

spielt, wird viel Spaß haben. Und Mädchen, denen irgendwann klar

wird, dass die grafischen Bausteine, mit denen sie ihren Ponyhof zum

Leben erwecken, eine Programmiersprache sind, werden hoffentlich nie

mehr glauben, dass Informatik nur was für die Jungs ist." Das hat zum

einen auch FilmFernsehFonds Bayern sowie Creative Europe MEDIA

überzeugt, die das Projekt gefördert haben, und zum anderen die Jury

des Kinder-Medien-Preis "Der weiße Elefant", den Freggers Play

vergangenen Sommer noch in der Beta-Phase gewonnen hat.



Start auf iOS, Android-Version in Planung



Freggers Play ist erhältlich im iOS App Store für iPads. 3

Kulissen und 42 Objekte sind kostenlos dabei. Zusätzliche Sets mit 21

Objekten kosten 1,99 Euro. Eine Android-Version ist in Planung.



Über die SPiN AG



Die SPiN AG aus Regensburg - hervorgegangen aus der "Ursuppe" des

Internet, genauer aus einem MUD aka Multiuser Dungeon - entwickelt

und betreibt seit 20 Jahren Web-Anwendungen für Konzerne,

Online-Communities für alle und Spiele für (unsere) Kinder.







