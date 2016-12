Wer Luxus sucht, hat ihn bei BREGNER gefunden

Exklusive Weltmarken auf einer Seite

Bregner Luxury and Lifestyle

(firmenpresse) - Erst seit einem Jahr auf dem Markt, aber spielt schon mit unter den ganz großen, der BREGNER Luxury and Lifestyle Onlineshop. Der Vorteil hier ist, dass man alles auf einmal hat, alle Marken, alle Kategorien. Die Unternehmer haben alle unter einem Dach vereint und der Welt des Luxus den Namen www.bregner.com gegeben.

Juwelen und Accessoires aller Art sind hier zu finden. Ob Mann oder Frau - wer Luxus liebt, wird hier fündig. Auch zur Einrichtung eines Hauses ist man hier richtig. Ob Möbel, Dekoration in Form von Skulpturen oder Vasen, Kristallgeschirr oder Silberbesteck - BREGNER bietet seinen Kunden einen Allround-Service. Wein, Champagner etc. - eine weite Palette von Gourmetprodukten kann man bei BREGNER bestaunen. Eine weitere Kategorie sind die Parfum- und Kosmetikprodukte. Etablierte Designer und auch ganz neue Gründer kann man auf der Onlineplattform bestaunen.



Der Onlineshop von BREGNER.com umfasst mittlerweile eine Summe von 60.000 Produkten und die Anzahl der Partner wächst mit jedem Tag. Weiterhin arbeitet das Team nur direkt mit allen Unternehmen zusammen. Momentan gibt es folgende High-Class-Parnerfirmen des Onlineshops: Lalique, Christofle, Rosenthal, Rosenthal Versace, KPM, Lladro, Robbe & Berking, Meissen, Fürstenberg, Sieger by Fürstenberg, Moser, Artel, Manufacture de Monaco, Rotter Glas, Creed, Clive Christian, Dom Perignon, Etro u.v.m.



Um die Kunden richtig zu beraten, werden für jede vorhandene Abteilung geschulte Berater eingesetzt, die ständig für den Kunden da sind und ihn durch den Shop begleiten. Es soll eine produktive Konsultation erfolgen, um den Kunden den Kauf mit einem guten Gefühl abschließen zu lassen. In englisch, deutsch und russisch kann man BREGNER.com zum heutigen Zeitpunkt besuchen. Und wenn man trotzdem etwas nicht findet, wird jede individuelle Anfrage bearbeitet und alles dafür getan, um den Artikel trotzdem zu besorgen. Das besondere Plus ist der weltweite Versand und die Garantie dafür, dass alles unversehrt ankommt.





BREGNER Luxury and Lifestyle hat alles, was die meisten schon immer haben wollten, viel Luxus, viel Originalität, viel Eleganz und vor allem Qualität - alles bietet der Shop unter einem Dach. Man muss für qualitativ und hochwertige Beratung nicht einmal vor die Tür gehen und erhält alles nach Hause geliefert.









BREGNER Luxury and Lifestyle ist ein Onlineshop, der auf einer Plattform viele Luxusfirmen vereint. Ebenso vereint BREGNER verschiedene Kategorien, angefangen von Schmuck, über Möbel und Accessoires bis Gourmetprodukte. Die Serviceleistungen erfolgen auf ganz hohem Niveau und der Versand in die ganze Welt. Der Sitz des Unternehmens ist in der Nähe des Berliner Kurfürstendamms.



Bregner Luxury and Lifestyle

