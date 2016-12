Korrektur: taz-Kommentar zur Stasi-Vergangenheit des Berliner Baustadtrates Andrej Holm

Korrektur: taz-Kommentar von Wolfgang Gast zur Stasi-Vergangenheit

des Berliner Baustadtrates Andrej Holm



Ob sich Andrej Holm als Staatssekretär im Amt des Berliner

Bausenats halten kann, ist mehr als ungewiss. Eine Kaderakte kursiert

im Netz, ebenso eine vierseitige handgeschriebene Erklärung, in der

sich der 18-jährige Offiziersanwärter Holm zehn Wochen vor dem Fall

der Mauer verpflichtet, "im Ministerium für Staatssicherheit Dienst

im militärischen Beruf zu leisten". In der Politik und im

öffentlichen Dienst sind andere schon über weit harmlosere Aktenfunde

gestolpert.



Fatalerweise wird aber nicht die tatsächliche MfS-Zuarbeit zur

Bewertung einer möglichen Stasibelastung Holms herangezogen. Auch

nicht, dass er schon vor Jahren die Mitarbeit beim MfS öffentlich

eingeräumt und kritisch hinterfragt hat. Entscheidend ist allein die

Frage: Hat Holm bei seiner Anstellung an der Berliner

Humboldt-Universität seine MfS-Tätigkeit zu Recht oder Unrecht

verschwiegen?



Geht es nach der gängigen Rechtsprechung, dann zu Unrecht. Denn

danach stellen falsche Angaben bei der Einstellung oder Überprüfung

eines Arbeitsverhältnisses eine Verletzung des

Vertrauensverhältnisses zum Arbeitgeber dar, sie sind damit ein

Kündigungsgrund. Aber es gilt auch: Hätte Andrej Holm im

Personalbogen der Uni das Kästchen zur Frage "hauptamtliche

Mitgliedschaft beim MfS" positiv angekreuzt - er hätte die Stelle

erst gar nicht erhalten.



Mit Gerechtigkeit oder Geschichtsaufarbeitung hat das alles nichts

zu tun. Es mag noch so abgedroschen klingen: Holms MfS-Tätigkeit hat

niemandem geschadet. Selbst wenn er gewollt hätte - mit Wende und

Entlassung am 31. Januar 1990 hätte er dazu gar keine Gelegenheit

gehabt. Unmittelbar nach der Wende hatten Bürgerrechtler und



Stasiauflöser gefordert, jede Stasimitarbeit immer im Einzelfall zu

prüfen, und Belastendes, aber auch Entlastendes zu berücksichtigen.

Die Bürokratie machte daraus eine Standardregelung, in der ein

falsches Kreuzchen in der Personalakte über die weitere Karriere

entscheidet.







