Jarzombek/Durz: Interoperabilität Grundlage des Erfolgs von Plattformen

(ots) - Chancen für Wertschöpfungspotentiale nutzten,

Risiken nicht ausblenden



Der Ausschuss Digitale Agenda hat am gestrigen Mittwoch ein

Fachgespräch zum Thema "Plattformen: Interoperabilität und

Neutralität" durchgeführt. Hierzu erklären der Sprecher der

CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag für die Digitale Agenda,

Thomas Jarzombek, und der zuständige Berichterstatter, Hansjörg Durz:



Thomas Jarzombek:



"Digitale Plattformen sind die Grundlage für viele Bereiche des

Wertschöpfungspotentials der Digitalwirtschaft. Das Gespräch mit den

Experten hat aber klar ergeben: Wichtig ist, dass Interoperabilität,

also die Fähigkeit verschiedener Systeme, untereinander Informationen

auszutauschen und miteinander zu kommunizieren, gewährleistet sein

muss. Die Grundlage für eine innovative Plattformwirtschaft muss

fairer und offener Wettbewerb sein. Die derzeitige Praxis, Nutzer in

geschlossene Ökosysteme zu binden, kann auf lange Sicht Innovationen

behindern."



Hansjörg Durz:



"Vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte um Meinungsvielfalt in

Politik und Gesellschaft hat die Anhörung gezeigt, dass Plattformen

eine tragende Rolle einnehmen. Meinungsvielfalt und Wettbewerb sind

elementar, damit Nutzer und Verbraucher die Möglichkeit haben, aus

einem breiten Angebot auszuwählen und zu bewerten. Der Ansatz der

Kennzeichnung von Meinungen und Kommentaren, die von Bots, also

computerbasierten Systemen, auf Plattformen getätigt werden, könnte

dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Einig waren sich alle

Sachverständigen darüber, dass Neutralität die Grundvoraussetzung für

einen fairen Wettbewerb der digitalen Ökosysteme und damit auch für

Meinungsvielfalt ist."







