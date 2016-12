WERIT auf der TRANSPORT & LOGISTICS in Rotterdam

Vom 29. November bis 01. Dezember 2016 fand die führende niederländische Leitmesse für Transport und Logistik in Rotterdam statt. Hier präsentierten die WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG zusammen mit der Houweling Group erstmals innovative Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Lagerung, Transport und Logistik.

(firmenpresse) - Die TRANSPORT & LOGISTICS zieht Jahr für Jahr tausende Fachbesucher aus vielen Branchenbereichen, darunter Lebensmittel, Metall, Chemie, Automotive, Textilien, Pharmazie und Gesundheit an, die sich zu Themen wie integrierte Logistik und E-Logistics, Spedition und Transport, Lagerung und Lagerautomatisierung, Lagersysteme, Verpackungen sowie Paletten informieren. In diesem Jahr war der Stand G110 der WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co.KG (https://www.werit.eu) und der Houweling Group ein Publikumsmagnet, nicht zuletzt wegen des breiten Spektrums an Primärverpackungen.



Optimal verpacken, sicher lagern und ökonomisch transportieren



WERIT legte die Messeschwerpunkte auf die Präsentation der NUTRiline Container, Euro H1 Hygienepaletten, Industriekunststoffpalette 1208, Euronorm Stapelkästen und von Drehstapelbehältern sowie auf die neuen 800 Liter POLYex IBC-Container. Houweling, die in den Niederlanden für die Rekonditionierung der WERIT IBC verantwortlich sind, präsentierte den Bereich Transport aus der Sicht eines Logistikdienstleisters.

„Sowohl Houweling, als auch WERIT waren zum ersten Mal auf dieser Messe vertreten. Die Zusammenarbeit klappte auf Anhieb hervorragend. Während wir einen Container für den Bereich Lebensmittel aus der NUTRiline präsentierten, stellte unser niederländischer Partner den Besuchern die Vorteile des neuen 800 Liter POLYex IBC vor – in dieser Größe passen nun gleich zwei IBC dieser Art in einen Kühlcontainer, was für unsere Kunden eine wesentlich bessere Kostenbilanz bedeutet“, berichtet Jürgen Heep, Fachberater bei WERIT.



Das Unternehmen stellte neben den innovativen Produkten im Bereich Lagerung zudem auch solche aus dem Bereich Transport vor.



„Auch für den Bereich Transport konnten wir vielen Fachbesuchern unsere leichten, ökonomischen und bruchsicheren Paletten präsentieren. Speziell für die Lebensmittelbranche ist die H1 Hygienepalette, die universell einsetzbar ist und überall dort, wo Sauberkeit und Hygiene eine wichtige Rolle spielen, ihr volles Potenzial ausspielt, geeignet“, erklärt Heep weiter.





Unter dem Motto „Für jede logistische Herausforderung Ihres Workflows“ zeigte der Spezialist für Industrieverpackungen und Kunststoffprodukte aus dem Westerwald in Rotterdam eine Auswahl aus den Produktprogrammen der Euronorm Stapelkästen und Drehstapelbehälter. Diese sind ideal für den Einsatz in Betrieben, für die Lagerung und den Transport ­– auch auf Fördersystemen.





Über die WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co.KG



Die WERIT Kunststoffwerke mit Hauptsitz in Altenkirchen produzieren mit mehr als 600 Mitarbeitern an zehn Standorten in ganz Europa Industrieverpackungen und innovative Kunststoffprodukte. Zum Sortiment zählen unterschiedliche Lager- und Transportbehälter, Industriepaletten, Industrie- und Heizöltanks, Auffangwannen sowie weitere Kunststoffbehälter. Durch die individuellen und diversen Anwendungs- und Kombinationsmöglichkeiten bietet WERIT eine beträchtliche Bandbreite an Individual-Lösungen für verschiedenste Branchen und Branchenzweige an.

