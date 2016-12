Leawo Merry Promi-X-Mas: 3 Giveaways, 70% Rabatt

Um das bevorstehende 2016 Weihnachten zu feiren, trat Leawo ein 2016 Weihnachten Werbegeschenk und Sonderangebot Promotion, in denen Leawo ein neues Programm- TunesCopy mit 75% Rabatt Einstand und seine iTransfer als kostenlose Weihnachts-Werbegesche

(firmenpresse) - Shenzhen, China, 15. Dezember 2016 - Um das bevorstehenden 2016 Weihnachten zu feiren, startet Leawo Software offiziell eine 30-tägige 2016 Merry Promi-X-Mas(Giveaways & Rabatt) vom 15. Dezember 2016 bis 12. Januar 2017. In den ersten 10 Tagen gibt Leawo iTransfer als kostenloses Weihnachtsgeschenk und bietet seine neu debütierte TunesCopy mit 75% Rabatt. Es gibt auch andere Weihnachts-Special-Angebote, die hohe Rabatte wie die Hälfte Preis Tunes Cleaner, 70% Paket-Tools, 60% Rabatt Video-Tools, usw.

Es war eine Tradition in Leawo Software, Promotionen in den Ferien wie Weihnachten, Thanksgiving, usw. zu halten. Für das 2016 Weihnachten, nach Leawo Software CEOs Meinung, Steven Chang, "wir hoffen, dass die Menschen mehr in diesem Weihnachten mit unserem kostenlosen iTransfer Weihnachten Werbegeschenk genießen konnten. Und in diesem Weihnachten möchten wir unser neues Produkt, TunesCopy vorstellen, um weltweite iTunes Benutzer iTunes DRM-Schutz von iTunes M4V Videos in 1: 1 Qualität zu entfernen. Diese neue App würde Menschen viel in Film-Watching sparen. "

Leawo iTransfer ist ab dem 15. Dezember 2016 bis zum 22. Dezember 2016 völlig kostenlos in Windows- und Mac-Versionen erhältlich. Leawo iTransfer ist ein leistungsfähiges iPad, iPod und iPhone Transfersprogramm, das Datentransfer und Backup zwischen iOS-Geräte, iTunes und PCs unglaublich einfach macht. Dieses iOS-Datentransfer Werkzeug kann Daten und Dateien wie Anwendungen, Musik, Videos, SMS, Kontakte, Fotos usw. in verlustfreier Qualität übertragen / sichern. Als das 2016 Weihnachtsgeschenkgeschenk konnten alle Leute diese iOS Datenübertragung app erhalten, indem sie mit Namen und persönlicher email address anmelden. Leawo würde dieses kostenlose Weihnachtsgeschenk Produkt-Lizenzcode per E-Mail für völlig kostenlos senden.

Was die Leawo TunesCopy, es ist ein brandneues Produkt, das iTunes Anwender DRM-Schutz von iTunes M4V Videos (Filme und TV-Sendungen aus dem iTunes Store derzeit) leicht entfernen konnte. Leawo debütierte diese iTunes DRM Medienkonverter-Software in diesem Weihnachten, um iTunes Benutzer zu helfen, die Filme von iTunes mit weniger Kosten genießen. Mit dieser iTunes DRM-Entfernungssoftware konnten die Leute Filme aus iTunes zu einem geringen Preis mieten und dann DRM-geschützte M4V-Videos in DRM-freien MP4-Videos speichern. Da es in Weihnachten debütiert, setzt Leawo seinen Werbe-Preis bei nur EUR 9,95, EUR 30 niedriger als sein ursprüngliches EUR 39,95.

Leawo bietet neben dem weihnachtlichen Werbegeschenk und dem TunesCopy-Angebot auch weitere bis zu 70% Rabatt auf Weihnachts-Specials, darunter 70% Rabatt auf Professor Media und Video Converter Ultimate, 60% auf Video-Tools, 50% auf Datenrettungs-Tools und 40 % Rabatt auf Blu-ray / DVD-Tools.

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass alle diese Weihnachten Werbegeschenke und Weihnachten Sonderangebote sich nur auf 1-Jahres-Lizenz beziehen. Die lebenslange Lizenzen der Produkte von Leawo sind in dieser Weihnachtsaktion nicht verfügbar.

Über Leawo Software:

Leawo Software ist ein multimedialer Software-Entwickler, der sich mit der Bereitstellung praktischer und nützlicher Softwareprodukte und -dienste für weltweite Medienfans beschäftigt. Leawo Software Produkte reichen von Blu-ray HTPC-Player, Blu-ray Ripper, Blu-ray Creator, Musik Recorder, iTunes Cleaner, DVD Ripper, DVD Creator, Video Converter, iTransfer auf andere Dienstprogramme auf Win oder Mac-Plattform. Leawo Software hält derzeit eine 2016 Thanksgiving Promotion. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.leawo.de/promotion/special-offer/.





<a href="http://www.leawo.de">Leawo</a> ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

