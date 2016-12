rbb exklusiv: Nauen-Prozess: Anklage und Ermittlungen gegen zwei Frauen

(ots) - Im Zusammenhang mit der Serie von Straftaten in

Nauen, wegen derer sich zur Zeit sechs Männer vor dem Potsdamer

Landgericht verantworten müssen, stehen auch zwei Frauen aus der

havelländischen Stadt unter schwerem Verdacht.



Das erfuhr der rbb am Donnerstag aus Justizkreisen. Die

Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt gegen eine 22-Jährige. Die

Ex-Freundin des Hauptangeklagten, eines NPD-Politikers, hatte in

einer polizeilichen Vernehmung angegeben, Paletten für die

Turnhallenbrandstiftung besorgt zu haben.



Gegen eine 23-Jährige aus Nauen ist die Anklage bereits fertig.

Sie wird sich im März vor dem dortigen Amtsgericht verantworten

müssen, so ein Gerichtssprecher. Der Vorwurf lautet: Beihilfe zur

Brandstiftung. Die Angeklagte soll Brennstoff besorgt haben, mit dem

das Auto eines Polen angezündet wurde.







