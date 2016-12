Mehr Sound unterm Weihnachtsbaum: Bluetooth-Lautsprecher von 808audio sorgen für klangvolle Festtage

Wer noch ein klangvolles Last-Minute-Weihnachtsgeschenk für Partner oder Partnerin, liebe Freunde oder Verwandte sucht, dürfte sichüber diese Meldung besonders freuen.

Der CANZ XL von 808audio ist nur einer von neun neuen Bluetooth-Lautsprechern der Audiospezialisten

(firmenpresse) - Die Nachricht kommt zur rechten Zeit: Wer noch ein Weihnachtsgeschenk für seine Liebsten sucht, kann ab sofort mit brandneuen hochwertigen Bluetooth-Lautsprechern von 808audio punkten. Die Lautsprecher der US-Amerikanischen Erfolgsmarke sind ab sofort auch in Deutschland verfügbar. Sie bieten ihren Besitzern neben komfortabler Bluetooth-Anbindung und Akkulaufzeiten bis zu zwölf Stunden Laufzeit je nach Modell sowie zahlreiche Zusatzfunktionen. Die insgesamt neun Modelle sind zu unverbindlichen Preisempfehlungen von 19,99 bis 129,00 Euro verfügbar und eignen sich hervorragend als Weihnachtsgeschenk.

808audio: Starke Marke mit Vergangenheit und Zukunft

Schon der Firmenname 808audio trägt ein großes Versprechen in sich, denn er geht zurück auf den legendären analogen Drum Synthesizer TR-808 von Roland. Auf dieser 1981 erstmals verkauften Hardware entstanden zeitlose Klassiker weltbekannter Künstler wie Marvin Gaye und Whitney Houston. 808audio hat es sich auf die Fahnen geschrieben, den Sound dieser legendären Epoche der Musikgeschichte wieder zum leben zu erwecken. Deshalb verbinden sich in den Produkten herausragende Audioqualität und komfortable Nutzung inklusive Wireless-Musikstreaming und Akkubetrieb.

Drei Lautsprecher, zahllose Stunden mobiler Musikgenuss

Alle Lautsprecher von 808audio sind auf die in ihrer Preisklasse beste Klangqualität und maximalen Komfort ausgelegt. Deswegen werden für die Fertigung nur ausgewählte, hochwertige Komponenten verwendet. Außerdem verfügen alle Modelle über Bluetooth Funktechnologie und einen integrierten Akku mit mindestens sechs Stunden Laufzeit. Die einzelnen Produkte warten zudem jeweils mit praktischen individuellen Zusatzfunktionen auf.

CANZ PLUS ist die perfekte Symbiose aus Klangqualität, Komfort und fairem Preis-/Leistungs-Verhältnis: Zu einer UVP von nur 29,99 Euro bietet der ultrakompakte Lautsprecher erstklassigen mobilen Sound und passt mühelos in jede Hand- oder Notebooktasche. Bis zu sechs Stunden unterhält der CANZ PLUS dank integriertem Akku völlig kabellos mit erstklassiger Musik, Hörbüchern oder anderen Audioinhalten. Die integrierte Freisprecheinrichtung macht zudem mobile Telefongespräche so komfortabel wie nie zuvor.

HEX LIGHT bietet Volumen, beeindruckenden 360-Sound und auf Wunsch eine stimmungsvolle LED-Lichtshow - alles zusammen in einem kompakten Bluetooth Speaker! Über die Hardware-Knöpfe wählen Nutzer nach Belieben Lichtmodus und -farbe oder schalten die Beleuchtung komplett aus. Der HEX LIGHT bietet erstklassige audio-visuelle Unterhaltung per Bluetooth für bis zu acht Stunden am Stück, wenn er per Akku betrieben wird. Zusätzliche Funktionen wie die Freisprecheinrichtung und der Equalizer mit Bass-Boost runden die Ausstattung des Bluetooth-Lautsprechers sinnvoll ab. Der HEX LIGHT ist zu einer UVP von 99,00 Euro erhältlich.

XS SPORT ist als extrem robuster Bluetooth-Lautsprecher für den sportlich-aktiven Alltag konzipiert: Bereits die prominent platzierten Bumper zeugen von der enormen Stoßresistenz des mobilen Speakers. Zusätzlich ist der XS SPORT wasser- und staubdicht sowie IP66 zertifiziert. Hinzu kommt eine lange Akkulaufzeit von bis zu acht Stunden, was den XS SPORT in jeder Jahreszeit zum perfekten mobilen Outdoor-Lautsprecher macht. Die unverbindliche Preisempfehlung für den XS SPORT beträgt 79,99 Euro.

Für jede Gelegenheit der perfekte Lautsprecher

Sechs weitere Produkte umfasst das 808audio Portfolio und bietet dort vom ultrakompakten HEX TETHER bis hin zum kraftvollen CANZ XL für jeden Anwendungszeck den perfekten Lautsprecher. Nützliche Zusatzfunktionen, hochwertige Verarbeitung sowie Akkulaufzeiten von bis zu zwölf Stunden garantieren flexiblen Musikgenuss zuhause und unterwegs. Neben ihrer in der jeweiligen Preisklasse herausragenden Klangqualität bieten die 808audio Lautsprecher vor allem eine intuitive Bedienung: Die Bluetooth-Verbindung zwischen Smartphone oder Tablet und Lautsprecher ist in wenigen Sekunden hergestellt. Der Speaker gibt dann komfortabel Musik, Podcasts oder Hörbücher direkt vom Mobilgerät wieder.

Musik schenken: 808audio unter dem Tannenbaum

Die unverbindlichen Preisempfehlungen für die verschiedenen 808audio Lautsprecher reichen von 19,99 bis 129,00 Euro. So eignen sich die praktischen Bluetooth-Speaker auch perfekt als Last-Minute-Weihnachtsgeschenk. Alle Lautsprecher sind ab sofort Online und im Handel verfügbar. Die unverbindlichen Preisempfehlungen und verfügbaren Farbvarianten lauten wie folgt:

Produktinformationen

Produktnamen, Preise (UVP inkl. MwSt.), Farben

CANZ PLUS: 29,99 Euro (schwarz, gun metal, blau)

CANZ XL: 129,00 Euro (schwarz)

HEX LIGHT: 99,00 Euro (schwarz)

HEX SL: 59,99 Euro (schwarz)

HEX TETHER: 19,99 Euro (schwarz, blau)

NRG GLO: 49,99 Euro (schwarz)

XS MINI: 39,99 Euro (schwarz)

XS SPORT: 79,99 Euro (schwarz)

XS: 59,99 Euro (schwarz)





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.808audio.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Legendäre Vorbilder. Makellose Ausführung. Es gab eine Zeit, in der Musik einfach anders klang. Eine Zeit, in der nicht eine TV-Jury, sondern legendäre DJs darüber entschieden, was gute und was schlechte Musik war. Eine Zeit, in der etwas so einfaches wie ein Mischpult die komplette Musikindustrie auf den Kopf stellen konnte.



Inspiriert von diesen Pioniertagen unvergleichlicher Musiklegenden wurde nun ein einzigartiger, griffiger Sound entwickelt. Die Lautsprecher von 808audio sind eine Hommage an diese Tage des Aufbruchs und der progressiven Musikexperimente - und bieten gleichzeitig grundsoliden Sound für alle Lebenslagen. Ebenso stylishes wie robustes Design und integrierte Akkus für viele Stunden mobiles Musikvergnügen sind die Markenzeichen dieser neuen Serie.



All das bietet 808audio zu extrem fairen und erschwinglichen Preisen und bringt Musik dorthin, wo sie hingehört: Auf die Straße, an den Strand, in den Park oder auch direkt nach Hause. Direkt vom Smartphone, Tablet oder Notebook und von den höchsten Tönen bis zum tiefsten Bass.

www.808audio.de

