HSV-Presseservice: Presseakkreditierung Mitgliederversammlung

(ots) - Sehr geehrte Medienvertreter,



am Sonntag, den 8. Januar 2017 findet ab 11:00 Uhr die

Mitgliederversammlung des Hamburger Sport-Verein e.V. in der

Volksbank Arena Hamburg, Ballsporthalle (Hellgrundweg 50, 22525

Hamburg) statt.



Bitte akkreditieren Sie sich bis spätestens 21. Dezember 2016 für

diese Veranstaltung. Nach Ablauf der Akkreditierungsfrist können

keine Akkreditierungswünsche mehr bearbeitet werden.



Schicken Sie Ihren Akkreditierungswunsch an: akkreditierung(at)hsv.de



Bitte geben Sie zusätzlich an, in welchem Bereich Sie tätig sind

(TV, Foto oder Print) und ob für ihre Arbeit vor Ort Besonderheiten

benötigt werden.



Die Akkreditierungen können am Tag der Mitgliederversammlung am

Presse-Counter im Eingangsbereich der Volksbank Arena abgeholt

werden.







Pressekontakt:

Hamburger Sport-Verein e.V.

Anne Gnauk

E-Mail: anne.gnauk(at)hsv.de



Akkreditierungen:

Hamburger Sport-Verein e.V.

E-Mail: akkreditierung(at)hsv.de



