Kostenlose Garantieverlängerung bei Yamaha: Zwei plus ein Jahr für AVENTAGE Verstärker, zwei plus drei Jahre für HiFi-Komponenten

Yamaha AV-Receiver der AVENTAGE Serie bieten Home-Entertainment auf höchstem Niveau. Um sicher zu stellen, dass die Kunden viele Jahre Freude an ihren High-End-Produkten haben, bietet Yamaha eine kostenlose Garantieverlängerung an.

Yamaha bietet für AV-Receiver der AVENTAGE Serie eine kostenlose Garantieverlängerung an.

(firmenpresse) - Zwei plus ein Jahr Garantie für AVENTAGE AV-Receiver

Yamaha bietet die verlängerte "2+1"-Garantie für alle aktuellen Modelle der AVENTAGE Reihe an: RX-A660, RX-A860, RX-A1060, RX-A2060 und RX-A3060. Wer die kostenlose Erweiterung in Anspruch nimmt, verlängert die Garantie zusätzlich zu den standardmäßigen zwei Jahren um ein weiteres Jahr auf insgesamt drei Jahre. Mit diesem Service gewährleistet Yamaha, dass alle Kunden die atemberaubende Klangqualität und die wegweisenden Features der AVENTAGE High-End AV-Receiver sorgenfrei genießen können - und das über Jahre hinweg.

Zwei plus drei Jahre Garantie für High-End HiFi-Komponenten

Für hochwertige HiFi-Komponenten gewährt Yamaha sogar eine Garantieverlängerung von drei Jahren zusätzlich zu den normalen zwei Jahren. Die "2+3"-Garantie gilt für die Vollverstärker A-S3000 und A-S2100 sowie die klangvollen CD-Spieler CD-S3000 und CD-S2100. Mit insgesamt fünf Jahren Garantie ist ein langjähriges hifideles Musikerlebnis gewährleistet.

Auf der Yamaha Webseite kostenlos registrieren

Um die erweiterte Garantie in Anspruch zu nehmen, ist nur die Vorlage des Kaufbelegs und des Garantiezertifikats nötig. Das Zertifikat erhalten Kunden, indem sie ihren AVENTAGE AV-Receiver, Vollverstärker oder CD-Spieler auf der Yamaha Webseite kostenlos registrieren. Hierfür müssen lediglich innerhalb von sechs Monaten nach dem Kauf die entsprechenden Daten auf warrantyextension.yamaha-europe.com eingetragen werden. Nach erfolgreicher Registrierung wird das Garantiezertifikat per E-Mail zugesandt.

Yamaha AVENTAGE AV-Receiver: Die Heimkino-Königsklasse

Mit der AVENTAGE Serie bietet Yamaha ein einzigartiges Heimkinoerlebnis auf höchstem Niveau. Die aktuelle Generation RX-A60 umfasst fünf innovative Mehrkanal-Receiver, die überragenden Klang mit fortschrittlichen Funktionen für modernen HiFi- und Heimkinogenuss verbinden. Vom RX-A660 als perfektem Einstieg in die Königsklasse des Home-Entertainment über RX-A880, RX-A1060 und RX-A2060 bis hin zum Top-Modell RX-A3060 ist für jeden Anspruch das richtige Modell vertreten. Dank MusicCast Multiroom stellen die AVENTAGE Receiver alle Audioquellen mit einzigartiger Qualität in jedem Raum zur Verfügung. Per Apple AirPlay, Bluetooth und WiFi kann die eigene Musikbibliothek kabellos von Smartphone, Tablet, Computer oder NAS gestreamt werden. Für die nächste Dimension des Heimkinos unterstützen alle Modelle die State-Of-The-Art 3D Surround Sound Formate Dolby Atmos und DTS:X sowie Video in 4K Ultra-HD.

High-End HiFi von Yamaha: Klangvolle Verstärker und CD-Spieler

Mit der S3000-Serie verbindet Yamaha auf einzigartige Weise audiophile Technik und passionierte Handwerkskunst. Der Vollverstärker A-S3000 und der SA-CD-Spieler CD-S3000 sind ein eindrucksvolles Statement für High-End HiFi. Der A-S3000 ist ein von Grund auf neu entwickelter Vollverstärker und bietet eine vollständig symmetrische Signalübertragung. Der CD-S3000 kombiniert Referenz-SA-CD-Spieler und USB-DAC für maximalen Musikgenuss. In der Tradition der Flaggschiff-Serie S3000 zeichnen sich auch A-S2100 und CD-S2100 durch dynamischen, detailreichen Klang aus. Der vollsymmetrische, diskrete Aufbau des A-S2100 Vollverstärkers eliminiert effektiv Signalverluste. Der CD-S2100 CD-Spieler verfügt neben einem neuen Schaltkreis-Design und einem ultra-präzisen Laufwerksmechanismus über leistungsfähiges USB-Audio mit DAC-Funktion.





