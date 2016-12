An die Nadeln, fertig, los!

IVN presents: Ob Mützen stricken zur Weihnachtszeit oder Kostüme nähen zum Karneval – Handarbeit erlebt in den kalten Monaten jährlich ein besonderes Hoch. Der Internationale Verband der Naturtextilwirtschaft e.V. (IVN) präsentiert pünktlich zur besinnlichen Jahreszeit nachhaltige Materialien für alle, die das Prinzip Selbermachen konsequent mit natürlichen Stoffen, Garnen und Co. umsetzten möchten. Hochwertige Wolle und flauschige Textilien machen Lust auf Kreativität, und schonen dabei die Umwelt.

Schoeller

(firmenpresse) - Berlin, 07. Dezember 2016. Ausgebuchte Strickpartys, immer mehr Designmärkte und zahlreiche Youtube-Tutorials stellen unter Beweis: Handarbeit liegt im Trend. Sterne als Weihnachtsdeko häkeln, einen Schal als ganz persönliches Geschenk für den Partner stricken oder ein Mützchen für das neue Enkelkind nähen – zur kalten Jahreszeit steigt bei vielen die Lust auf Selbermachen. Sei es um abzuschalten und zu entschleunigen, um etwas Individuelles zu schaffen und sich dabei kreativ auszuleben oder um dem Bedürfnis nach Tradition in unserer digitalisierten Welt nachzugehen. Besonders der Faktor Nachhaltigkeit spielt heute oftmals eine entscheidende Rolle: „Do it yourself“ fungiert als Alternative zu Fast Fashion.



Unabhängig von der individuellen Motivation, wer sich die Zeit nimmt, selbst zu nähen, stricken oder sticken, weiß eine hochwertige Qualität der Ausgangsmaterialien meist besonders zu schätzen. Diese finden Handarbeitsbegeisterte bei den Mitgliedern des Internationalen Verbands der Textilwirtschaft (IVN), einem Zusammenschluss von über 100 Unternehmen aus allen Bereichen der Leder- und Textilwirtschaft. Endlich kann man eine Auswahl an Anbietern finden, deren Produkte mit ökologischer und sozialverträglicher Herstellung überzeugen, schadstofffrei und langlebig. Ob umweltgerechte Handstrickgarne oder zertifizierte Natur- und innovative Recyclingstoffe – die Mitglieder des IVN bieten smarte Alternativen zu konventionell produzierten Materialien.



Wer ein neues Nähprojekt plant, findet beispielsweise bei Lebenskleidung nachhaltige Stoffe, die nach dem Global Organic Textile Standard (GOTS) zertifiziert sind. Das GOTS-Textilsiegel wurde vom IVN mitentwickelt und gewährleistet etwa den Verzicht auf bedenkliche Chemikalien sowie das Einhalten von Sozialstandards. Auch die Leinenweberei VIEBÖCK legt ein besonderes Augenmerk auf Ökologie, Nachhaltigkeit und transparente Produktion der Leinen- und Baumwollstoffe. Daher ist sie – und zwar als einzige Leinenweberei weltweit – mit den Zertifikaten GOTS und NATURTEXTIL IVN zertifiziert BEST, dem Standard mit den höchsten Ansprüchen an textile Ökologie, ausgezeichnet. Wen die Stricklust überkommt, ist bei Schoeller an der richtigen Adresse. DIY-Fans finden dort Handstrickgarne der beiden Eigenmarken Austermann und Schoeller+Stahl, die umweltgerecht produziert werden. Die GOTS-zertifizierte Bio-Wolle und Bio-Baumwolle überzeugt dank sorgfältiger Herstellung mit kompromissloser Qualität.





Das Handarbeitsfieber kann kommen!



Vieböck



Persönliche Note. Das Brotsackerl mit Stickbordüre zum Selberbesticken regt dazu an, sich kreativ auszuleben. Aus 100% Leinen gefertigt eignet es sich hervorragend für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und Brot. Denn reines Leinen ist von Natur aus antibakteriell, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. Die Vorteile: Das Brot und Gebäck bleibt länger knusprig, Schimmelbildung wird gehemmt und es können keine chemischen Stoffe freigesetzt werden wie es beispielsweise bei Plastik der Fall ist. Ob mit Schrift oder Motiv verziert – eine individuelle Gestaltung macht das Brotsackerl der Leinenweberei Vieböck auch zu einem ganz besonderen, persönlichen Geschenk.





Schoeller



Stricklust. Handwerkliches Können vereint mit modernster Technik, kontrollierte Haltung, nachhaltige Produktion und kompromisslose Qualität – dafür stehen die Qualitäts-Wollen von Schoeller. Hochwertige Handstrickgarne mit Premium Anspruch und unverwechselbarem, individuellem Design finden sich unter der Eigenmarke „Austermann“. So zum Beispiel die Wolle „Fey“, die mit 70% Schurwolle und 30% Alpaka kuschelig weich und wärmend ist. Dank einer breiten Farbpalette von Naturfarben, Melangen, Moulinés und Unifarben findet sich bestimmt die richtige Nuance für das nächste Strickprojekt. Großer Pluspunkt: Die Wolle aus ausgesuchten Rohstoffen und umweltgerechter, sorgfältiger Produktion ist GOTS zertifiziert und schützt Mensch, Tier und Umwelt.





Lebenskleidung



Kuscheliger Weltverbesserer. Weich und wärmend, gleichzeitig robust, elastisch und pflegeleicht. Der geraute Bio-Sweatstoff Americana in der kühlen Farbe Stahl überzeugt nicht nur mit seinen tollen Eigenschaften, sondern befreit auch noch die Welt von schädlichem Plastikmüll: Neben 66% feiner GOTS-zertifizierter Bio Baumwolle enthält das Multi-Talent 34% recyceltes Polyester – gewonnen hauptsächlich aus alten PET-Flaschen, was Wasser und Energie spart. Ob Sweatshirt, Cardigan, gemütliche Hose oder moderner Overall – der Stoff eignet sich perfekt für winterliche Nähprojekte.







Über den Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft (IVN)

Der Internationale Verband der Naturtextilwirtschaft e.V. (IVN) ist ein Verband, der die Interessen der Naturtextil- und Naturlederwirtschaft unterstützt. Für ein allgemeingültiges Verständnis von Naturtextilien und -lederwaren hat der IVN für seine Mitgliedsunternehmen aus Handel und Industrie strenge Qualitätsrichtlinien entwickelt.

Als Sprachrohr für die Branche klärt der IVN über die Unterschiede von Naturtextilien, Naturleder und konventionellen Produkten auf und informiert Unternehmen und Verbraucher unter anderem zu den Themen Umweltentlastung, Ressourcenschutz, soziale Verantwortung, wirtschaftliche Gerechtigkeit, Artenschutz und Transparenz sowie Gesundheitsrisiken und Qualitätsaspekte. Seine Mitgliedsunternehmen unterstützt der IVN durch Fachinformationen, Beratung und Fortbildungsmaßnahmen sowie verbandsinterne Zusammenarbeit.

Der IVN ist einer von vier Gesellschaftern der Global Organic Textile Standard (GOTS) gGmbH. Darüber hinaus vergibt der IVN zwei eigene Qualitätszeichen für ökologisch und sozial verantwortungsbewusst hergestellte Produkte: NATURTEXTIL und NATURLEDER.

