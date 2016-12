SAP Datenmanagement: Neue Herausforderungen mit S/4HANA. Whitepaper von Alegri

München, 15. Dezember 2016 – Durch die digitale Transformation erhalten Daten in Unternehmen eine bisher nicht gekannte Bedeutung. Der Anspruch an Qualität und zeitnahe Verfügbarkeit der Daten steigt stark an. SAP S/4HANA wiederum bringt signifikante Verbesserungen hinsichtlich der Performanz und der Qualität der Bereitstellung von Informationen. Wenn diese Vorzüge optimal genutzt werden sollen, müssen die Daten den neuen Anforderungen genügen. Dieses Thema fokussiert das aktuelle Alegri-Whitepaper „SAP Datenmanagement: Herausforderungen mit S/4HANA“.

(firmenpresse) - Mit SAP S/4HANA und SAP BW/4HANA bringt SAP Produkte auf den Markt, die maßgebliche Verbesserungen hinsichtlich der Schnelligkeit und der Qualität der Bereitstellung von Informationen bieten. SAP S/4HANA als Weiterentwicklung von SAP ERP verspricht nun auch „Echtzeit“ im operativen Reporting. „Echtzeitreporting“ ist ein Anwendungsfall, in dem es offensichtlich ist, dass eine hohe Datenqualität bereits bei der Entstehung der Daten notwendig ist. Wenn die Vorzüge eines Produktes wie SAP S/4HANA im Unternehmen optimal genutzt werden sollen, muss dafür gesorgt werden, dass die Daten auch die gestiegenen Anforderungen erfüllen.

Mit SAP S/4HANA wird Datenintegration zum Erfolgsfaktor für effektive Implementierung. Alegri, führendes IT-Beratungsunternehmen für SAP- und Microsoft-Produkte, Managed Services, Internet of Things und Cloud, stellt nun das aktuelle Alegri-Whitepaper „SAP Datenmanagement: Herausforderungen mit S/4HANA“ vor. Darin werden die Themen Enterprise Information Management - Daten, Rollen und Stammdatenmanagement – analysiert, die passenden SAP-Werkzeuge beschrieben sowie wesentliche Aspekte im SAP HANA-Umfeld aufgeführt. Empfehlungen für ein erfolgreiches Information Management beschließen das Whitepaper.

Alegri unterstützt Klienten dabei, die Herausforderungen bei Daten-Management und -Integration systematisch und erfahrungsbasiert zu lösen. Alegri begleitet beim Einstieg in das Thema SAP Enterprise Information Management, berät bei der Datenmanagement-Strategie und empfiehlt die jeweils klientenindividuell optimalen SAP-Werkzeuge. Denn ein valider Ansatz für einen zielführenden Umgang mit Unternehmensdaten betrachtet immer die Dimensionen Daten, Prozesse und Organisation.



Das Alegri-Whitepaper „SAP Datenmanagement: Herausforderungen mit S/4HANA“ kann über www.alegri.eu kostenfrei angefordert werden.

In ersten Quartal 2017wird Alegri zu den Themen SAP Datenmanagement und S/4HANA Integration eine Webinar-Reihe anbieten.







Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Alegri International Group ist eines der großen IT-Beratungsunternehmen für Microsoft und SAP, Managed Services und Internet of Things im Raum D-A-CH. Rund 80% der DAX 100-Unternehmen zählen zu unseren Klienten. Unsere rund 650 Mitarbeiter führen mit ihrer langjährigen Expertise anspruchsvolle IT & Business-Projekte zum Erfolg. Alegri wurde 2001 gegründet und berät aus zehn Niederlassungen und einem Nearshore-Standort in Rumänien. www.alegri.eu

Alegri International Group

