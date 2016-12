Bestes Geschäftsreisehotel: „Certified Star Award“ für das Mercure Hotel Frankfurt Eschborn Ost

Stolz auf den Award – Hoteldirektor Alexander Rudnik mit Mitarbeiterinnen (Foto: A. Rudnik)

(firmenpresse) - Frankfurt a.M., 7. Dezember 2016 – Das Online-Voting hat entschieden: Reisende, Bucher, Einkäufer und Travel Manager haben das Mercure Hotel Frankfurt Eschborn Ost auf den ersten Platz in der Kategorie „Certified Business Hotel“ ab 151 Zimmer gewählt. Mit dem „Certified Star Award“ werden alljährlich die besten und beliebtesten Hotels ausgezeichnet, die eines oder mehrere der sechs Certified-Gütesiegel besitzen. Zum Titel „Bestes Geschäftsreisehotel“ gab es für das Mercure Hotel zudem noch einen zweiten Platz in der Kategorie „Certified Conference Hotel“.



Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie, die von Fernseh-Comedian Ingolf Lück moderiert wurde, überreichten Til Runte, Geschäftsführer der Certified GmbH & Co.KG, und VDR-Ehrenpräsident Michael Kirnberger die Trophäen an die Gewinner – unter ihnen Alexander Rudnik, der den „Certified Star Award“ für das Mercure Hotel Frankfurt Eschborn Ost entgegen nahm. Das Hotel wird von AccorHotels-Franchisepartner Hotels by HR GmbH betrieben – Alexander Rudnik ist in Personalunion als Regionaldirektor des Unternehmens und General Manager des Hotels tätig.



Für ihn ist die Auszeichnung „eine Bestätigung dafür, dass wir weit über das Qualitätssiegel hinaus unsere Gäste wie auch die Experten mit unserem Angebot und unserem Service überzeugen“.



Dazu, so Rudnik, gehöre „ein eingespieltes Team, das neben fachlicher Kompetenz ein gehöriges Maß an Leidenschaft als Gastgeber besitzt“. Im Mercure Hotel Frankfurt Eschborn Ost pflege man eine Unternehmenskultur, die Qualitätsbewusstsein mit steter Lernbereitschaft und ausgeprägtem Team-Play verbinde – „immer im Dienste unserer Gäste“. Entsprechend stolz sei man, laut Runte, zu „den Besten der Besten“ zu gehören.



Eine Top-Adresse für Geschäftsreisende und Tagungsveranstalter



Das Mercure Hotel Frankfurt Eschborn Ost wurde bereits wiederholt als Certified Business und Certified Conference Hotel re-zertifiziert. Das 4-Sterne Haus verfügt über 224 Doppelzimmer und vier Suiten. Ausgestattet mit kostenlosem WLAN, einer funktionellen Einrichtung sowie geeigneter Arbeitsfläche besitzen die Zimmer alles, was Geschäftsreisende benötigen. Zumal die verkehrsgünstige Lage mit Anbindung an Autobahn, Flughafen und öffentlichen Verkehrsmitteln ein weiteres überzeugendes Argument für das Hotel darstellt.





Der Tagungsbereich des Hotels umfasst elf Tagungsräume und kann Veranstaltungen bis zu 220 Gästen beherbergen. Die Räume sind modern ausgestattet und verfügen über technisches Equipment auf der Höhe der Zeit. Ein erfahrener Service trägt ebenfalls dazu bei, dass sich das Hotel als bevorzugte Adresse für Seminare, Workshops und Tagungen etabliert hat.





Über Mercure:



Mercure ist die nicht standardisierte Mittelklassen-Marke von AccorHotels. Durch ihre lokale Verankerung sind die Mercure Hotels jeweils sehr individuell geprägt. Bei der Qualität sind sie jedoch einheitlich den hohen Mercure Ansprüchen verpflichtet. Sie werden von passionierten Hotelfachleuten geführt. Jedes dieser Hotels, ob in Innenstadtlage, am Meer oder in den Bergen, vermittelt sowohl Geschäfts- als auch Freizeitreisenden immer ein ganz besonderes Erlebnis. Mit über 730 Hotels in 55 Ländern bietet Mercure eine echte Alternative zur standardisierten Hotellerie und zu den unabhängigen Hotels.



Über AccorHotels:



Als führende Reise- und Lifestylegruppe bietet AccorHotels weltweit einzigartige Erlebnisse in mehr als 4.000 Hotels, Resorts und Residences sowie über 2.500 exklusiven Privatwohnungen. Mit doppelter Kompetenz als Investor (HotelInvest) und Hotelbetreiber (HotelServices) ist der Konzern in 95 Ländern vertreten – in Deutschland mit rund 340 Hotels der Marken Fairmont, Sofitel, MGallery by Sofitel, Pullman, Swissôtel, Novotel, Novotel Suites, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles, ibis budget und Adagio access. Weltweit ergänzen die Marken Raffles, Sofitel Legend, SO Sofitel, Grand Mercure, The Sebel, Mama Shelter und hotelF1 sowie das Open House Konzept JO&JOE das Portfolio. Mit seiner Markenkollektion und Erfolgsgeschichte über fünf Jahrzehnte gibt AccorHotels unterstützt vom globalen Team – bestehend aus mehr als 240.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – ein Versprechen: Feel Welcome. Jeder Gast ist eingeladen, am weltweiten Treueprogramm Le Club AccorHotels teilzunehmen. Das Konzernprogramm PLANET 21 – gesellschaftliches Engagement, nachhaltiges und solidarisches Verhalten – setzen alle Hotels gemeinsam mit Gästen und Partnern an den jeweiligen Standorten um. AccorHotels gilt zudem als innovativer Vorreiter für seine Digital-Strategie. Accor SA ist an der Euronext in Paris (Code ISIN: FR0000120404) und am OTC-Markt in den USA (Code ACRFY) notiert.

Kommentare zur Pressemitteilung